Ljubljanski baletniki na plesnem festivalu v Kazahstanu: na konicah prstov v ritmu tanga

Pod vodstvom umetniške vodje Sanje Nešković Peršin

26. junij 2018 ob 15:05

Astana - MMC RTV SLO, STA

Baletni ansambel SNG Opera in balet Ljubljana bo pod vodstvom umetniške vodje Sanje Nešković Peršin zvečer nastopil na Mednarodnem festivalu baletnih umetnosti v kazahstanskem glavnem mestu Astana.

Predstavil se bo z baletnima predstavama Pet tangov Hansa van Manena in Pastoralno simfonijo koreografa Milka Šparembleka.

Zanimanje za sodobnejšo estetiko plesa

Štiridnevno festivalsko dogajanje v središče postavlja sodobnejše koreografske postavitve, začelo pa se je prejšnji konec tedna. Ena najpomembnejših nalog festivala je vzbuditi pri občinstvu zanimanje za sodobnejšo estetiko plesa, so zapisali v ljubljanskem Operi in baletu.

Festival z različnimi plesnimi skupinami sveta prikazuje odnos do umetnosti plesa 21. stoletja, poleg popularizacije klasične plesne umetnosti pa bo Mednarodni festival baletnih umetnosti z gostujočimi ansambli prikazal različne vrste sodobnih plesnih stilov.

Dve sodobnejši koreografski postavitvi

Baletniki SNG Opera in balet Ljubljana bodo v baletnem gledališču v Astani odplesali dve sodobnejši koreografski postavitvi, Manenovo mojstrovino Pet tangov in Šparemblekovo Pastoralno simfonijo. Slednja je na ljubljanskem odru premierno zaživela 12. aprila, ob stoletnici baleta.

Poleg koreografa Milka Šparembleka so Beethovnovo Pastoralno simfonijo v tej podobi na oder postavili še scenograf Atej Tutta, kostumograf Leo Kulaš in oblikovalec svetlobe Andrej Hajdinjak.

Prestop z visokih pet v klasične baletne copate

Pet tangov za sedem parov iz leta 1977 je po svetu največkrat izvedena mojstrovina van Manena, ki je del železnega repertoarja vseh večjih baletnih ansamblov. Koreograf si je privoščil prestop z visokih pet plesnih čevljev v klasične baletne copate. "Španske prvine, skrite v glasbi Astorja Piazzolle, je združil s plesom na konicah prstov, plesalce pa zavezal presenetljivemu ritmu in čustvom, ki ob zvokih glasbe privrejo na plan."

V Astano so se ljubljanski baletniki odpravili po nedavnem uspešnem nastopu v Brnu na Češkem. Po vrnitvi iz Kazahstana se bodo podali na počitnice, zatem pa nadaljevali s pripravami na aktualni jubilej 100-letnice poklicnega slovenskega baleta, so še sporočili iz Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Opera in balet Ljubljana.

N. Š.