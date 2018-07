Ljubljanski hotel je muzeju na Reki podaril agregat - za razstavo Reški torpedo

Bil je rezervni vir elektrike v ljubljanskem hotelu M

10. julij 2018 ob 09:54

Reka - MMC RTV SLO, STA

Skoraj pol stoletja star agregat z dizelskim motorjem, ki je bil rezervni vir elektrike v ljubljanskem hotelu M, je od ponedeljka v lasti muzeja mesta Reka.

Podarjeni agregat bo del stalne muzejske razstave Reški torpedo – prvi na svetu v nekdanjem reškem železniškem skladišču, so potrdili v mestnem reškem muzeju.

Darilo reškemu muzeju tehta 1,4 tone

Agregat je bil leta 1973 izdelan v reški tovarni Torpedo in je še vedno uporaben. V ponedeljek so ga prepeljali iz Ljubljane s posebnim tovornjakom. Darilo reškemu muzeju tehta 1,4 tone in bo del razstave o zgodovini reške tovarne Torpedo, je povedal tiskovni predstavnik reškega muzeja Velid Džekić.

Poreklo agregata v Hotelu M so razkrili strokovnjaki tehničnega muzeja v Ljubljani in o tem obvestili kolege iz skupnosti tehnične kulture na Reki, je dodal. Mesto Reka je sprejelo donacijo ljubljanskega hotela kot tudi stroške prevoza agregata, ki meri 1,5 metra v višino, je širok 1,2 metra in dolg približno dva metra.

Nadomestni vir električne energije

Džekić je pojasnil, da so agregat v hotelu uporabljali kot nadomestni vir električne energije v primeru pomanjkanja elektrike, posebej za hotelska dvigala. Po njegovih informacijah so v hotelu posodobili naprave za nadomestne vire elektrike in se odločili stari agregat donirati.

V reškem muzeju izpostavljajo, da bo ljubljanski agregat po pregledu del stalne muzejske razstave o tovarni. Džekić ne dvomi, da bo nova muzejska pridobitev spodbudila pozornost velikega števila Rečanov, ki so bili povezani s tovarno ali se zanimajo za zgodovino mesta, kot tudi turistov, ki muzej obiskujejo.

Tovarna, ustanovljena leta 1853

Razstava govori predvsem o iznajdbi, razvoju in proizvodnji prvega torpeda, ki je bil narejen na Reki leta 1866, ko je bilo največje hrvaško pristanišče del avstro-ogrske monarhije. Razstavljeni so tudi drugi izdelki tovarne, v kateri so poleg različnih orožij proizvajali še tovornjake, traktorje, ladijske in druge motorje, agregate in različno potrošniško blago. Tovarna, ustanovljena leta 1853, je leta 2000 končala v stečaju.

N. Š.