"Resnobnost in enotnost družbe, ki jo sestavljajo sami brezbarvni Sakešviliji, nenehno pokata po vseh šivih, za kar skrbi zmešani rekviziter, Stermecki ... Svet skuša oblast oz. razni ljubljeni vodje urediti po jasnih in striktnih pravilih, a življenje je vedno bolj kompleksno in izbere številne druge poti. In prav v tem je njegova lepota, kar odlično prikaže tudi Ljudski demokratični cirkus Sakešvili," smo leta 2016 brali v obrazložitvi Grumove nagrade, ki jo je Rok Vilčnik prejel za to dramsko delo. Foto: BoBo V predstavi Ljudski demokratični cirkus Sakešvili, ki je bila lani krstno uprizorjena v režiji Luke Martina Škofa, so igrali Gregor Baković, Maša Derganc, Boris Mihalj in Klemen Slakonja. Foto: SNG Drama Ljubljana/Peter Uhan Sorodne novice Za Grumovo nagrado nominirana Vinko Möderndorfer in Rok Vilčnik Sakešvili in Antigona: dvakratno vprašanje antiutopije Nagrada Slavka Gruma Roku Vilčniku, najboljša predstava so Horvatovi Hlapci

Ljudski demokratični cirkus Sakešvili, v katerem morate tudi za samozadovoljevanje, samomor ali srečo imeti bon

4. april 2018 ob 14:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Z Ljudskim demokratičnim cirkusom Sakešvili, delom Roka Vilčnika, ki govori o totalitarni državici, kjer je vse omejeno in regulirano, na odru Mini Teatra drevi gostuje izraelska gledališka akademija Nissan nativ Acting Studio Jeruzalem.

Rok Vilčnik je za to dramsko besedilo prejel nagrado Slavka Gruma za leto 2016, krstno pa je bilo v režiji Luke Martina Škofa uprizorjeno na malem odru SNG Drama Ljubljana lanskega januarja.

Živa žlahtna tradicija slovenske drame absurda

Žirija za nagrado Slavka Gruma je ob podelitvi lovorike Vilčniku zapisala, da Ljudski demokratični cirkus Sakešvili nadaljuje žlahtno tradicijo slovenske drame absurda v njeni ludistični varianti ter da gre za iskriv in duhovit tekst, ki se nenehno poigrava z bralčevo recepcijo ter za luciden prikaz družbe in njenih oblastnih razmerij.

V tem demokratičnem cirkusu je enakost prignana do konca, niti spolov ni več, ljubezen pa je ena sama, do "doživljenjskega" predsednika, ki mu je tako kot vsem drugim v tej državi ime Sakešvili. Vilčnik se v svojem delu bolj kot z diktaturo ukvarja z njenimi žrtvami, z državljani, ki nastopajo oziroma kar živijo v cirkusu, v katerem predstava in občinstvo nista ločena.

"Pranje možganov" spira človeku tudi osebnost

Liki so svojo identiteto izgubili že zdavnaj, in ko se razširi novica o predsednikovi smrti, se ne morejo več spomniti, kdo in kaj so bili nekoč, kot tudi ne morejo postati nekaj drugega in na novo zaživeti. Svoboda je preveč strašljiva, prinaša tveganja, ki jim niso (več) kos.

Kot so ob krstni izvedbi zapisali na spletni strani SNG Drama Ljubljana, govori predstava skozi niz absurdno komičnih situacij predvsem o tem, kako nenehno "pranje možganov" spira človeku tudi osebnost, dostojanstvo in vse tisto, kar ga kot človeka sploh določa.

Režiser, dramaturg in scenograf tokratne izvedbe v Mini Teatru drevi ob 20. uri je Yonatan Esterkin, asistent režiserja pa Elad Moses. V predstavi igrajo Avi Ofil, Avigail Harari, Elad Moses, Noam Cohen, Omir Rosenblum in Tagel Eliyahu.

