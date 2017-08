Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Posebnost Locarna so projekcije na glavnem mestnem trgu pred več kot 8000 gledalci, kjer gre večinoma za svetovne, mednarodne ali evropske premiere. Foto: Reuters Bičkov film Družina s protagonistom Matejem Rajkom prikazuje obdobje njegovega prelomnega in problematičnega otroštva ter nekoliko nerodno in uporniško mladost, od njegove prve ljubezni, očetovstva pa vse do težke ločitve. Foto: Slovenski filmski center v Locarno letos med drugim prihajajo Mathieu Amalric (na fotografiji), Vanessa Paradis, Natassja Kinski, Adrien Brody, Irrfan Khan, Olivier Assayas in Carla del Ponte. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Locarno deset dni pod okriljem leoparda

V Locarnu začetek 70. mednarodnega filmskega festivala

2. avgust 2017 ob 10:36

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Locarnu se bo začel 70. mednarodni filmski festival, ki bolj kot na zvezdniške povabljence na rdeči preprogi stavi na - avtorski film. Na festivalu bo svetovno premiero doživel tudi novi film Roka Bička, Družina.

V Locarnu si bo v 12 sekcijah mogoče ogledati 300 filmov. Filmi v glavnem tekmovalnem programu, teh je 18, se bodo potegovali za zlatega leoparda za najboljši film, podelili pa bodo tudi leoparde za režijo ter za najboljša igralko in igralca. Festival bo uradno odprl film Demain et tous les autres jours (Jutri in vse druge dni) v režiji Noemie Lvovsky.



Posebnost Locarna so množične projekcije na glavnem mestnem trgu pred več kot 8000 gledalci, kjer gre večinoma za svetovne, mednarodne ali evropske premiere.

Nov mejnik za slovenski film

Svetovno premiero bo v Locarnu doživel tudi film slovenskega režiserja Roka Bička Družina. Slovensko-avstrijsko koprodukcijo bodo prikazali v sekciji Teden kritike. Družino, ki popisuje obdobje desetih let osrednjega lika, bodo premierno predvajali 7. avgusta, dan pozneje pa bo sledila še ponovitvena projekcija. Družina bo prvi slovenski film v zgodovini, ki bo predvajan v sekciji Teden kritike v Locarnu.

Teden kritike je bil ustanovljen leta 1990 kot neodvisna sekcija v organizaciji švicarskega združenja filmskih novinarjev z namenom, da svetovni javnosti predstavi inovativne filme na robu klasične filmske naracije.

Častnega leoparda bo letos prejel ameriški režiser, scenarist in producent Todd Haynes. Po besedah umetniškega direktorja festivala Carla Chatriana v Haynesovih likih "živi magija velikih kinematografov". S svojimi filmi je ustvaril edinstven univerzum ter pri tem združil ameriško in evropsko filmsko tradicijo. Haynes je posnel filme Žametne noči, Bob Dylan: 7 obrazov, Daleč od nebes in Carol.



Nagrado, poimenovano leopard club, pa bodo podelili ameriškemu igralcu Adrienu Brodyju. Brody, ki je zaslovel s filmom Pianist, po mnenju organizatorjev festivala sodi med izjemne igralce ameriške kinematografije in daleč presega hollywoodske okvire.

Retrospektiva bo posvečena francoskemu režiserju Jacquesu Tourneurju (1904-1977).

A. J.