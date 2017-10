Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! O nagradah, s katerimi ga redno ovenča gledališki svet, je Lorenci predlani izjavil: "Seveda sem vesel, to je moj hibris, hkrati pa je tudi breme, ki ga ne maram in ki me na nek način frustrira. Ne maram pričakovanj. Sam za nobeno predstavo ne vem, kakšna bo, ko jo začnem delati. Rojeva se iz sebe, iz ljudi, s katerimi jo delam. In nimam pojma, potem pa imam občutek, da bi nekaj že moral vedeti, sili me v nekaj, kar nisem, v kar ne verjamem, kar me na nek način žali. Raje bi bil tak, da nihče ne bi vedel zame." Foto: Asiana Jurca Avci Jernej Lorenci se je z ekipo šestih igralcev (Primož Pirnat, Jette Ostan Vejrup, Robert Korošec, k. g., Matej Puc, Jana Zupančič in Ajda Smrekar), dramaturga Matica Starine, scenografa Branka Honjnika, lektorice Maje Cerar in drugih lotil avtorske priredbe Shakespearjeve komedije Sen kresne noči. Po režiserjevih besedah je v sami predstavi približno 18 odstotkov Shakespearja, preostalo besedilo pa je nastalo z improvizacijami na vajah. Predstavo lahko v teh dneh ujamete na odru MGL-ja. Foto: MGL/Peter Uhan Dodaj v

Lorenci z evropsko nagrado vstopa v panteon najuglednejših režiserjev

V peterici nagrajencev tudi razvpiti Kiril Serebrenikov

28. oktober 2017 ob 17:27

Rim - MMC RTV SLO, STA

Režiser Jernej Lorenci je eden od dobitnikov letošnje nagrade Evropske komisije za gledališče - premio Europa.

Nagrado za "novo gledališko realnost" so razdelili med peterico režiserjev, ki s prebojnimi in inovativnimi uprizoritvenimi praksami zaznamujejo in premikajo evropsko gledališče, poroča današnji časnik Večer. Podelitev bo decembra v Rimu.

Lorenci se je po poročanju časnika med dobitniki prestižne nagrade znašel ob nemški režiserki Susanne Kennedy, avstrijsko-izraelski režiserki Yael Ronen, italijanskem koreografu Alessandru Sciarroniju in ruskem režiserju Kirilu Serebrenikovu. Tudi finančen del nagrade ni nepomenljiv, saj si bodo razdelili 30.000 evrov.

Glavna nagrada pa gre tokrat, šele drugič v zgodovini podeljevanja, v roke igralcema Isabelle Huppert in Jeremyju Ironsu. Doslej jo je dobil samo Michel Picolli leta 2001.

Dobitnike nagrad Evropske komisije za gledališče Premio Europa, 14. po vrsti, so razglasili 25. oktobra, na dan evropskih zgodovinskih gledališč. Lorenci se je tako s svojo gledališko poetiko prebil med najuglednejše režiserje. Na seznamu dobitnikov so namreč legendarna imena, kot so Peter Brook, Heiner Müller, Robert Wilson, Pina Bausch, Harold Pinter in Peter Stein.

Nagrade bodo podelili v okviru festivala med 12. in 17. decembrom v Rimu, še poroča časnik. Kot navaja Facebook stran nagrade, je bila med 50 letošnjimi nominiranci tudi režiserka glasbeno-gledaliških projektov Karmina Šilec.

Lorenci, eden najvidnejših slovenskih gledaliških režiserjev, je v petek v Mestnem gledališču ljubljanskem doživel premiero lastne različice Shakespearovega Sna kresne noči. Na iztekajočem se festivalu Borštnikovo srečanje v Mariboru pa se predstavlja s predstavo Biblija, prvi poskus v izvedbi ljubljanske Drame in avtorskim projektom Stenica, nastalem po istoimenski komediji Vladimirja Vladimiroviča Majakovskega ter v koprodukciji Prešernovega gledališča Kranj in Mestnega gledališča Ptuj.

Za svoje režije je prejel več nagrad, med njimi štiri Borštnikove nagrade in leta 2014 tudi nagrado Prešernovega sklada.

A. J.