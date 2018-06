Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jernej Lorenci se je v Nebeškem kraljestvu, ki je njegova prva režija v Srbiji, poglobil v srbsko epiko. V tej je iskal arhetipe, tipične tako za srbsko kot za druge kulture. Foto: Jelena Janković Nebeško kraljestvo je koprodukcija dveh beograjskih gledališč - Narodnega gledališča v Beogradu in Bitef teatra. Foto: Jelena Janković Zunaj tekmovalnega programa je na festivalu gostovala ljubljanska Drama s predstavo Zid, jezero Dušana Jovanovića. Foto: Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana Dodaj v

Lorencijevo Nebeško kraljestvo s petimi nagradami Sterijinega pozorja

Izven tekmovalnega programa Zid, jezero v izvedbi ljubljanske Drame

4. junij 2018 ob 13:19

Novi Sad - MMC RTV SLO, STA

Na sklepni slovesnosti 63. Sterijinega pozorja v Novem Sadu je kar pet nagrad odšlo v roke ekipe predstave Nebeško kraljestvo, ki je v režiji Jerneja Lorencija nastala v produkciji Narodnega gledališča v Beogradu in Bitefa. Festivalska žirija je med drugim nagradila igro, scensko glasbo, scenski gib in dramaturgijo.

Nagrado za najboljšo igro je osvojil Bojan Žirović, Karmina Šilec je nagrajena za scensko glasbo, Gregor Luštek za scenski gib in Matic Starina za dramaturgijo. Nebeško kraljestvo, pri katerem se je Lorenci oprl na srbsko epsko književnost srednjega veka, je prejelo tudi nagrado kritike, poimenovano po Dejanu Penčiću Poljanskemu. Lorencijevo uprizoritev je nagradil še časnik Dnevnik.

Koliko je v mitomaniji zgodovine?

Nebeško kraljestvo so premierno uprizorili septembra lani na 51. beograjskem festivalu Bitef, kjer so jo odigrali na dveh odrih. Predstava je, kot je značilno za njegov način režiranja, sama iz sebe rasla s komunikacijo z igralci, Lorencij pa se je v njej znova vrnil k mitologiji. Odločil se je z igralci vstopiti v mesni prostor, ki ga obdajajo mitomanija, mit in zgodovina. "Poskušal sem se z igralci pogovarjati o tem, kje je zgodovina v vsej tej mitomaniji. Ne glede na to, ali je osebna ali družbena," je povedal septembra lani.

V tekmovalnem programu Sterijinega prozorja je šlo največ, sedem, nagrad srbsko-črnogorsko-madžarski uprizoritvi Jami distrikt Milene Bogavac v režiji Kokana Mladenovića, ki je nastala v produkciji Bitef teatra Beograd, Centra za kulturo Tivat, Festivala MASZK Segedin in Think Tank studia Novi Sad. Občinstvo pa je kot najboljšo izbralo predstavo Črna mati zemlja zagrebškega gledališča mladih, nastalo po romanu Kristiana Novaka v režiji Dore Ruždjak Podolski.

Zadnja zmagovalka Sterijinega pozorja pred razpadom Jugoslavije

V selekciji Krogi, ki ni tekmovalnega značaja, vendar zadnja leta pritegne veliko pozornosti, so uprizorili dramska dela iz bližnje okolice. Med temi je bila tudi obnovljena uprizoritev Jovanovićevega teksta Zid, jezero, ki ga je v SNG Drama Ljubljana režiral srbski režiser mlajše generacije Miloš Lolić. Prav ta predstava je bila v letu krstne uprizoritve - leta 1989, ko jo je režiral avtor sam - zadnja zmagovalka Sterijinega pozorja pred razpadom Jugoslavije, so sporočili iz ljubljanske Drame.

"Ta predstava Drame SNG Ljubljana, ki jo je režiral Miloš Lolić, zaznamuje nov uspeh našega režiserja, ki bi ga moralo videti tudi novosadsko občinstvo," je pred gostovanjem predstave na Sterijinem pozorju zapisal selektor festivala Boško Milin. Festivalsko občinstvo jo je videlo v soboto.

