Louvre Abu Dabi presegel lastna pričakovanja: več kot milijon obiskovalcev v prvem letu

Muzej so odprli 11. novembra 2017

13. november 2018 ob 15:13

Abu Dabi - MMC RTV SLO

Po večletnih zamudah je lanskega novembra svoja vrata naposled le odprla abudabijska izpostava slovitega francoskega muzeja Louvre, kjer pa so po letu dni delovanja našteli več kot milijon obiskovalcev, četudi najbolj znana umetnina iz tamkajšnje zbirke še zmeraj ni na ogled.

Informacijo o številu obiskovalcev Louvra Abu Dabi v prvem letu je na svojem profilu na Twitterju direktor muzeja Manuel Rabatev objavil soboto zvečer, torej na predvečer prve obletnice odprtja. Tamkajšnji mediji so med koncem tedna poročali, da je muzej s tem celo presegel številko, ki si jo je zadal sam. Omeniti velja še, da je kar 60 odstotkov obiskovalcev prišlo iz tujine.

Več kot polovica obiskovalcev iz tujine

"Louvre Abu Dabi je postal ikona in priljubljena točka v Abu Dabiju, tako za domačine kot goste," je po poročanju časopisa Khaleej Times dejal Mohamed Halifa Al Mubarak, predsednik tamkajšnjih kulturnih oblasti. Poleg stalne razstave je bilo po pisanju časopisa The National v prvih dvanajstih mesecih v muzeju na ogled še šest začasnih postavitev, filmskih projekcij in več večerov z DJ-i.

Gre za prvi tako rekoč univerzalni muzej v arabskem svetu, ki na več kot 6.000 kvadratnih metrih pripoveduje zgodbo človeštva in poudarja podobnosti med kulturami.

Odprtje muzeja v zgradbi, ki jo je zasnoval Pritzkerjev nagrajenec Jean Nouvel, je bilo sprva načrtovano v letu 2012, zaradi zapletov s financiranjem pa so ga zamaknili za leto dni, sledila je napoved odprtja v sredini leta 2016.

Več kot milijardo dolarjev težko sodelovanje

Vrata muzeja so nato končno odprli desetletje po sklenitvi tridesetletnega partnerstva med Francijo in Abu Dabijem, za katerega je ta arabski emirat odštel kar 1,1 milijarde ameriških dolarjev, in sicer gre za dovoljenje za uporabo imena Louvre ter za posojanje umetnin iz Francije. Tako bodo nekateri izmed najpomembnejših francoskih muzejev v okviru tega sodelovanja za od deset do petnajst let dela iz svojih zbirk posodili Abu Dabiju.

Kje se skriva Odrešenik sveta?

Tako kot termin odprtja muzeja se je očitno zamaknil tudi termin, ko bodo v Louvru Abu Dabi na ogled postavili najdraže prodano sliko na svetu – Da Vincijevo platno Odrešenik sveta (Salvator Mundi) – kar je bilo napovedano za 18. september. Obstaja sicer več špekulacij, zakaj slika še zdaj ni na ogled, vendar pa tudi ni bila podana nobena uradna izjava ali napovedan nov datum, še poroča nemška tiskovna agencija DPA.

P. G.