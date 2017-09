Louvre Abu Dabi vrata odpira novembra; nobena umetnost ne bo "prepovedana"

Skupna cena projekta ni znana, a je najbrž vrtoglava

7. september 2017 ob 12:20

Abu Dabi - MMC RTV SLO, STA, Reuters

11. novembra se po večletnih zamudah naposled odpira abudabijska izpostava slovitega francoskega muzeja Louvre. Na ogled bo več kot 600 umetnin z vsega sveta, muzej pa naj bi v prestolnico Združenih arabskih emiratov pritegnil več milijonov turistov vsako leto.



Med deli, ki jih bo mogoče videti v Abu Dabiju, sta tudi ženski portret Leonarda da Vincija La Belle Ferronniere iz muzeja Louvre in avtoportret Vincenta van Gogha iz zbirke Muzeja d'Orsay. In čeprav v galeriji Louvre Abu Dabi ne bo manjkalo Rodinov in Gauguinov, bo jedro muzejske postavitve predstavitev starodavnih civilizacij. Predstavljen bo cel lok stvaritev od mezopotamske umetnosti pa do postimpresionističnih mojstrovin.

Zgodovina so mostovi, ne zidovi

Francoske oblasti so posebej poudarile, da emirat ni postavljal nobenih omejitev v zvezi umetniško zbirko, v kateri so številni akti, krščanska in islamska umetnost ter upodobitve božanstev z azijske celine. "Imeli smo carte blanche za nakupe na vseh področjih," je poudaril Jean-Francois Charnier, direktor francoskega združenja muzejev. "v muzeju so tako goli kipi kot sodobna umetnost. Prav tako boste našli religiozne upodobitve, ki predstavljajo vse vere."

Umetnine bodo razstavljene v zaporedju, ki bo nazorno pokazalo posamezne stopnje človeškega razvoja in iskalo poudarek na sorodnostih med različnimi kulturami. "Pokazali bomo, s tem, da bomo kitajsko delo postavili poleg islamskega, da obstajajo vezi, podobnosti, neka doslednost ... v zgodovini je več vezi in mostov kot pa zidov."

Pod baldahinom zvezd

Galerijo, ki so jo zgradili po načrtih Pritzkerjevega nagrajenca Jeana Nouvela, krasi veličastna, ogromna kupola. Njen zunanji plašč krasi 4481 zvezd. Vzorec, ki ga na kupoli s premerom 180 metrov ustvarjajo kovinske zvezde, v notranjosti riše svetlobni vzorec v obliki palmovih dreves.

Odprtje galerije Louvre Abu Dabi je bilo sicer sprva napovedano v letu 2012, nato so zaradi zapletov pri financiranju odprtje prestavili na leto 2013. Zadnji rok pred trenutnim, ki je res dokončni, je bil sredina prejšnjega leta. Končne skupne cene abudabijske oblasti nočejo razkriti.

Galerijo zdaj končno odpirajo desetletje po sklenitvi tridesetletnega partnerstva med Francijo in Abu Dabijem, vrednega 1,1 milijarde ameriških dolarjev. Številni najpomembnejši francoski muzeji bodo v okviru tega sodelovanja za od deset do petnajst let umetnine iz svojih zbirk posodili Abu Dabiju.

Je Louvre postal franšiza?

Odločitev, da Abu Dabi dobi pravico do uporabe imena Louvre, je sicer v Franciji sprožila polemike. Nekateri so muzej Louvre kritizirali, češ da je "prodal svojo dušo". Skrb pa so vzbujali tudi prevoz umetnin in pogoji, v katerih bodo umetnine hranjene v državi, ker se poleti temperatura povzpne krepko nad 40 stopinj Celzija.

"Zaščita umetnin je izjemno pomembna, zato smo zagotovili sisteme, ki jih bodo varovali pred zunanjimi vplivi," je obljubil predsednik organizacije za turizem in kulturo v Abu Dabiju Mohamed Kalif Al Mubarak. Kot je še povedal, so galerijski prostori opremljeni z izjemno dodelanimi klimatskimi sistemi, s katerimi nadzorujejo vlago, temperaturo in svetlobo.

A. J.