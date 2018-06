"Lubi Slouenci" se danes spominjamo Primoža Trubarja

8. junij je od leta 2010 državni praznik

8. junij 2018 ob 10:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na domnevni datum njegovega rojstva se spominjamo utemeljitelja knjižne slovenščine in pobudnika oblikovanja zavesti o enotnosti slovenskega kulturnega, jezikovnega in političnega prostora Primoža Trubarja.

Trubar, rojen leta 1508 na Rašici, velja za eno osrednjih osebnosti slovenske kulturne in tudi siceršnje zgodovine. Kot duhovnik je služboval na Slovenskem in v Nemčiji. Kot zagovornik nauka Martina Lutra je širil protestantsko vero in po idejah reformatorjev, da naj bodo verske knjige v ljudskem jeziku, začel pisati slovenske knjige, med prvimi sta bila Katekizem in Abecednik. Umrl je leta 1586.

Pobudo za državni praznik je leta 2008 ob praznovanju 500. obletnice Trubarjevega rojstva dal tržaški pisatelj Boris Pahor. Posredoval jo je tedanjemu predsedniku Slovenskega centra Pen Tonetu Peršaku, ta pa dalje v DZ. Poslanska skupina SD-ja je oblikovala predlog, ki ga je junija 2010 sprejel DZ.

Dan odprtih vrat v Predsedniški palači

Na današnji državni praznik, ki pa ni dela prost dan, se Trubarju poklanjajo z več dogodki po državi. V uradu predsednika republike bodo pripravili dan odprtih vrat. Obiskovalci si bodo lahko pod strokovnim vodstvom ob 11. in 13. uri ogledali poslopje Predsedniške palače. Predsednik republike Borut Pahor bo dopoldne na slovesnosti v veliki dvorani vročil državna odlikovanja, ob 13. uri bo nagovoril obiskovalce.

Spominjanja in razstava v knjižnici

V Univerzitetni knjižnici Maribor (UKM) bodo Trubarju posvetili tokratna Spominjanja. Na okrogli mizi v Glazerjevi dvorani, ki se bo pričela ob 17. uri, bosta Trubarja 510 let po njegovem rojstvu v naš čas postavila odlična poznavalca njegovega dela Kozma Ahačič in Fanika Krajnc Vrečko. Sledilo bo odprtje razstave z naslovom Lubi Slouenci v knjižnem razstavišču UKM-a.

Desetletje od odkritja kipa

S krajšo slovesnostjo se bodo v Sovodnjah ob Soči pred Rubijskim gradom spomnili odkritja doprsnega kipa Trubarja pred desetimi leti. Istočasno se bodo poklonili očetu slovenskega jezika ob 510-letnici rojstva. Kot piše v vabilu, ne gre pozabiti, da je ime Trubar trdno vezano na Sovodnje ob Soči, saj je slovenski pridigar večkrat prenočeval v tamkajšnjem Rubijskem gradu. Slovesnost prirejata Občina Sovodnje ob Soči in Kulturni dom v Gorici.

Eden glavnih navdihov za Trubarja

Pri Založbi ZRC pa bodo prav na današnji dan izdali knjigo z naslovom Dopisi papeškega tajnika, ki obravnava obdobje reformacije in se osredotoča na mestoma tragičen lik Petra Pavla Vergerija. Ta je bil nekoč tudi koprski škof, proti koncu življenja pa skorajda spreobrnjenec v protestantizem in izobčenec, ki je bil tesno povezan s Trubarjem. Slovenskemu reformatorju je med drugim svetoval pri izbiri jezika in pisave, v katerih naj tiska Katekizem in mu pomagal najti tiskarja. Trubar pa Vergerija navaja kot enega glavnih ljudi, ki so ga navdihnili za prevode in izdaje verskih knjig v ljudski jezik. Avtor prevoda in spremne študije je predstojnik Inštituta za kulturno zgodovino Gregor Pobežin.

Trubar kot politični mislec

Sicer pa je odbor za kulturo DZ dan Primoža Trubarja letos že počastil s proslavo v parlamentu teden dni prej, na kateri je predsednik DZ-ja Milan Brglez ta dan opisal kot praznik znanja, vztrajnosti in poguma. Predsednik državnozborskega odbora za kulturo Dragan Matić pa je Trubarja označil kot političnega misleca, saj ga je zanimal narod kot celota.

P. G.