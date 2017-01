Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Z Lutkovnim gledališčem Maribor je Sabina Šinko nazadnje sodelovala leta 2015, ko je oblikovala likovno podobo za uprizoritev predstave O vili, ki vidi v temi. Foto: Lutkovno gledališče Maribor Vsaka predstava je prihod v nov, še neodkrit kraj, je dejala Sabina Šinko. Foto: Lutkovno gledališče Maribor Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lutke Sabine Šinko na ogled v Lutkovnem gledališču Maribor

"Vsaka predstava je nov, še neodkrit kraj"

6. januar 2017 ob 13:14

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Razstavo skic in lutk Sabine Šinko bodo v LGM-ju odprli v okviru serije razstav lutkovnih ustvarjalcev, ki jih postavljajo v podparterju nedavno prenovljene Minoritske cerkve.

Odprtje razstave bo popestrilo gledališče Pupilla iz Lendave z odlomkom iz lutkovne predstave PU, za katero je Sabina Šinko izdelala lutke in scenografijo. Razstavo, ki so jo Šinkovi pomagali postaviti Lucijan Jošt, Mojca Bernjak, Primož Mihevc in Darka Erdelji, si bo mogoče ogledati pred in po predstavah v Lutkovnega gledališča Maribor (LGM) in v času uradnih ur blagajne gledališča. Ogled razstave je brezplačen.

Sabina Šinko je diplomirala leta 1992 na oddelku za likovno pedagogiko na mariborski pedagoški fakulteti pod mentorstvom Brede Varl, in sicer iz likovnega oblikovanja lutkovne predstave Pepelka Lutkovnega gledališča Maribor v režiji Edija Majarona. Leta 1993 je ustanovila Lutkovno gledališče Pupilla, ki se je razvilo v inovativno in uspešno lutkovno skupino, kar dokazujejo številna gostovanja doma in v tujini. Likovno je opremila več kot 30 lutkovnih predstav v različnih gledališčih po Sloveniji in na Madžarskem.

Z Lutkovnim gledališčem Maribor je nazadnje sodelovala leta 2015, ko je oblikovala likovno podobo za uprizoritev lutkovne predstave O vili, ki vidi v temi v režiji Rite Bartal Kiss. Med drugim je v tem gledališču sodelovala še pri uprizoritvah Rojstni dan Boruta Gombača, Jajce Zlatka Krilića in Kocke Nike Bezeljak.

Kot je povedala ob lanski razstavi njenih del v Ljubljani, se je njeno navdušenje nad lutkovnim gledališčem ponovno prebudilo na fakulteti predvsem po zaslugi profesorice Brede Varl ter Tineta Varla, ki je bil takrat direktor LGM. "Prav onadva sta mi dala možnost, da sem za diplomsko nalogo pod mentorstvom Brede Varl pripravila celostno likovno oblikovanje za predstavo Darke Čeh Pepelka v odlični režiji Edija Majarona. Od takrat traja to čudežno potovanje v svetu lutkovnega gledališča, kjer je vsaka predstava prihod v nov, še neodkrit kraj, ki ga skozi ustvarjanje predstave odkrivam predvsem skozi vizualnost, pa tudi sinestezijo z ostalimi umetnostmi," je dejala.

