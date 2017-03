Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! MARKÓ Károly st. (1793-1860): Tivoli, 1854, olje na platnu, 75,5 x 102 cm. Foto: GML Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Madžarsko slikarstvo v 19. stoletju: od neoklasicizma do naturalizma

Razstava na Gradu Lendava

10. marec 2017 ob 11:57

Lendava - MMC RTV SLO/STA

Z izborom slik iz ene najpomembnejših madžarskih zasebnih zbirk bodo na lendavskem gradu osvetlili likovno ustvarjanje na Madžarskem v 19. stoletju. Kot drugje po Evropi je to prešlo več slogovnih premen - od klasicističnih začetkov, prek romantike, do realizma in ob koncu stoletja do naturalizma.

Na razstavi, ki jo odpirajo danes ob 18.00 in bo na ogled do 14. maja, bo na ogled približno 90 slik iz zbirke Gáborja Kovácsa. Gre za največjo madžarsko zasebno zbirko z nekaj vidnimi umetninami obravnavanega obdobja.

Razvoj madžarskega slikarstva v 19. stoletju bo na razstavi predstavljen z izjemnimi umetninami predvsem na področju portretnega, krajinskega in žanrskega slikarstva, ki jih je ustvarilo 38 avtorjev.

Po besedah kustosa lendavske galerije Dubravka Baumgartnerja bodo razstavo zaokrožili kipi Kisfaludija Strobla Zsigmondsicerja, ki sicer predstavlja že začetek 20. stoletja, a se njegova dela slogovno navezujejo na naturalizem konca 19. stoletja.

Razstava je skupni projekt Galerija-Muzeja Lendava in Umetniške fundacije Gaborja Kovacsa iz Budimpešte. Odprla jo bosta Peter Hoppal, državni sekretar, odgovoren za kulturo na ministrstvu za človeške vire Madžarskem, in Damjana Pečnik, državna sekretarka ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

M. K.