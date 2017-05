Maestro Gustavo Dudamel o Venezueli: "Dovolj je dovolj!"

Gustavo Dudamel pozval venezuelskega predsednika k zaustavitvi nasilja

7. maj 2017 ob 13:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Marsikdo Gustava Dudamela pozna predvsem zato, ker naj bi bil karizmatični dirigent navdih za Amazonovo nagrajevano nadaljevanko Mozart v džungli. A 36-letni maestro je eden najslavnejših živečih Venezuelcev - in svoj vpliv skuša zdaj uporabiti v politične namene.

Gustavo Dudamel je v odprtem pismu pozval vlado, naj "prisluhne ljudem" ter zaustavi nasilje in represijo. Za poziv se je odločil po tem, ko so v protestih proti predsedniku Nicolasu Maduru ubili 18-letnega glasbenika. Armando Canizales je na demonstracijah v Caracasu dobil udarec v vrat in pozneje podlegel poškodbam.

V izjavi, ki jo je objavil na Facebooku z naslovom Povzdigujem glas, je glasbeni direktor Losangeleških filharmonikov zapisal, da "nič ne more opravičiti prelivanja krvi" med ljudmi, ki jih "duši nesprejemljiva kriza".

Demonstracije terjale žrtve

Državo, ki se zaradi gospodarske krize že od leta 2014 sooča s pomanjkanjem hrane in medicinske oskrbe, že tedne pretresajo nasilni protesti proti socialistični vladi predsednika Madura. V demonstracijah, ki so izbruhnile po tem, ko je vrhovno sodišče, vdano predsedniku, skušalo odvzeti moč parlamentu, ki ga vodi opozicija, je umrlo več kot 35 ljudi.

Šestintridesetletni Dudamel, ki poleg Losangeleških filharmonikov vodi tudi venezuelski simfonični orkester Simon Bolivar, je eden najbolj uspešnih diplomantov državnega glasbeno-izobraževalnega programa El sistema, ki omogoča klasično glasbeno izobrazbo tudi socialno ogroženim. (Tudi orkester Bolivar se je rodil iz tega programa.)

Čeprav se je kritik na račun vlade doslej vzdržal, se je tokrat oglasil po smrti Canizalesa, ki se je prav tako izobraževal po omenjenem programu in je v tem tednu umrl v protestih.

"Svoj glas povzdigujem proti nasilju in represiji," je zapisal dirigent in "resno pozval" predsednika republike in vlade, da se "spravi v red" in prisluhne glasu venezuelskega ljudstva.

Premalo, prepozno?

V preteklosti je bil Dudamel pogosto tarča kritik, češ da se noče vpletati v politiko, ker naj bi imel od nepriljubljene vlade koristi. Zdaj so si nekateri oddahnili, da je končno jasno izrazil svoje stališče, drugi pa mu še vedno zamerijo premajhno angažiranost.

Niso še namreč pozabili na dogodek pred tremi leti, ko so na ulicah Venezuele prav tako izbruhnili smrtonosni spopadi med ljudstvom in policijo. Dudamel je le nekaj ulic stran dirigiral na spominskem konceru, nato pa se je sestal s predsednikom Madurom. Takrat je na kritike odgovarjal, da "ni politik ali aktivist", pač pa samo apolitičen umetnik. Kljub temu se je redno sestajal z venezuelskimi voditelji, tako s sedanjim predsednikom kot z njegovim predhodnikom. Od Cháveza se je leta 2013 poslovil tudi z nastopom na njegovem pogrebu.

A. J.