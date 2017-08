Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na samostojni razstavi grafičnega oblikovalca Nejca Praha je na ogled presek realiziranih plakatov, naslovnic in grafik, ki so v sodelovanju s tujimi in domačimi naročniki nastale v zadnjih dveh letih. Foto: Nejc Prah / Galerija MOL Sorodne novice Začenja se novomeški festival sodobne fotografije Fotopub Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mal za hec, mal za res in hkrati vse od minimalizma do kiča

Odprtje razstave grafičnega oblikovalca Nejca Praha

4. avgust 2017 ob 15:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pod naslovom Mal za hec, mal zares grafični oblikovalec Nejc Prah razstavlja presek realiziranih plakatov, naslovnic in grafik, ki jih je v sodelovanju s tujimi in domačimi naročniki ustvaril v zadnjih dveh letih.

Nejc Prah, ki trenutno živi v New Yorku, se je po dodiplomskem študiju na oddelku za grafično oblikovanje ljubljanske Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) odpravil v ZDA, kjer je na Yalu magistriral iz oblikovanja.

Ponaša se z nekaterimi najprestižnejšimi mednarodnimi nagradami s področja oblikovanja. Med njimi so na primer Type Directors Club Tokyo 2017, Type Directors Club New York 2015 in Young Guns 2016. Prah je tudi večkratni prejemnik nagrad bienala slovenskega oblikovanja Brumen.

Šarmantna banalnost lupljenja pomaranč

Kot pravi Prah, ga ne zanimajo spektakularne ideje, ampak raje izbira banalne vsakdanje motive, kot je na primer lupljenje pomaranč. Za njegove plakate, naslovnice in grafike je značilen izrazit likovni jezik - se izraža prek simbolnih in likovnih kontrastov, ti pa segajo od minimalizma do kiča.

Na razstavi Mal za hec, mal zares so na ogled Prahova dela, ki so v zadnjih dveh letih nastala v sodelovanju s tujimi (Type Directors Club Tokyo, Bloomberg Businessweek, Brain Magazine ...) in domačimi naročniki (Fotopub, Koordinate zvoka).

Odprtje razstave v Zgodovinskem atriju Mestne hiše bo drevi ob 19. uri, v ponedeljek ob 18. uri bo v Rdeči dvorani Mestne hiše predavanje Nejca Praha, v torek ob 18. uri pa organizirajo vodstvo avtorja po razstavi. Postavitev bo na ogled do 3. septembra.

P. G.