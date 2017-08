Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Nastassji Kinski so malega zlatega leoparda (pardino d'oro) podelili za njen prispevek k filmski umetnosti. Foto: EPA Nemška igralka je zaigrala v več kot 60 filmih v Evropi in ZDA. Foto: EPA Ljudje mačke, ki jih je Paul Schrader leta 1982 priredil po mojstrovini francoskega režiserja Jacquesa Tourneurja, je bil nominiran za dve nagradi zlati globus. Foto: IMDb Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mali zlati leopard za Nastassjo Kinski

Muza mojstrov velikega platna

4. avgust 2017 ob 10:27

Locarno - STA, MMC RTV SLO

S svojim neobičajnim videzom je bila navdih številnim pomembnim režiserjem, kot so Wim Wenders, Francis Ford Coppola, Paul Schrader, Tony Richardson in Roman Polanski. S temi besedami so organizatorji filmskega festivala v Locarnu utemeljili izbor dobitnice letošnje dobitnice malega zlatega leoparda, nemške igralke Nastassje Kinski.

"Hvala vam. Hvala življenju, ki mi je dalo toliko priložnosti. In hvala velikim umetnikom, kot je Wim Wenders, s katerimi sem lahko sodelovala," je v zahvalnem govoru dejala igralka, ki je tudi častna gostja 70. mednarodnega filmskega festivala.

Omemba Wendersa v govoru, v katerem se je zahvalila v več jezikih, ne preseneti, saj je s cineastom med drugim posnela film Pariz, Texas, ki je leta 1984 v Cannesu prejel zlato palmo in še danes velja za enega njenih največjih uspehov. In Wenders stoji tudi na začetku njene filmske kariere, saj ji je prav on zaupal prvo filmsko vlogo - leta 1974 je zaigrala v njegovem filmu Falsche Bewegung (Napačen gib).

Šestinpetdesetletni igralki so nagrado izročili v četrtek zvečer kot poklon za njen prispevek k filmskemu svetu. Jubilejni festival se bo od švicarskega mesta za letno dni poslovil 12. avgusta.

Od Berlina do Caracasa

Nastassja Kinski se je rodila leta 1961 v Berlinu, kjer je tudi preživela del otroštva, odraščala pa je tudi v Rimu in Münchnu. Po ločitvi staršev je nekaj let z materjo živela v Caracasu. Po prvencu, ki ga je prestala pred Wendersevo kamero, je prvi večji preboj sledil štiri leta pozneje s filmom Cosi come sei (1978). Svetovno slavo pa je dosegla z vlogo v filmu Tess, za katerega je režiser Roman Polanski osvojil zlati globus.

Več kot 60 filmskih vlog

V več kot štiri desetletja dolgi karieri je svoj pečat pustila v več kot 60 evropskih in ameriških filmov, tudi na malih zaslonih. Med odmevnejšimi naslovi velja omeniti še Ljudje mačke (1982), Pomladna simfonija (1983), Marijini ljubimci (1984), Sonce tudi ponoči (1989) in Ameriška rapsodija (2001). Nastopala je ob zvenečih igralskih imenih, kot so Marcello Mastroianni, Gérard Depardieu, Harvey Keitel, Robert Mitchum in Al Pacino.

Kot častna gostja festivala bo predstavila nekaj svojih najpomembnejših filmov, med temi prav Ljudi mačke, Schraderjevo priredbo klasike francoskega režiserja Jacquesa Tourneurja iz leta 1942. Tourneur je tudi v središču letošnje retrospektive, njegove filme pa bodo predvajali v sveže prenovljenemu zgodovinskemu gledališču Rex.

M. K.