Malkovich: "Če ne verjamete medijskim trobilom, ste že prikriti fašist"

Intervju Špele Kožar: Biti z Johnom Malkovichem

31. avgust 2017 ob 16:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Ne smete pozabiti, da je 96 odstotkov glavnih ameriških občil podprlo Obamo. Če ne verjamete njihovim trobilom, ste že prikriti fašist," je v intervjuju za TV Slovenija dejal slavni igralec in režiser John Malkovich.

Pronicljiv ameriški igralec in režiser je na vprašanje, s katerimi režiserji po svetu bi rad sodeloval, odvrnil: "Rad bi delal s Fellinijem, Kurosavo, Davidom Leanom. Tudi s katerim od mlajših, zagotovo. Nisem še delal z Davidom Lynchem, s Tarantinom ..."

V intervjuju se John Malkovich razkrije kot strasten bralec, pove pa tudi, zakaj je William Faulkner njegov najljubši pisatelj. Mednarodno slavo je dosegel v vlogi vikonta Valmonta, in čeprav se redko pohvali in še redkeje gleda svoje filme, so Nevarna razmerja Stephena Frearsa eden njegovih ljubših filmov. Gledališče je večja ljubezen, najbolj sveža pa je moda – pravzaprav nadaljuje, kjer je pred petnajstimi leti končal, ko je lansiral dve modni znamki.

"Verjamem, da smo igralci liki v tujih sanjah. V sanjah scenarista ali režiserja, pa tudi gledalca. Skratka, to niso nujno tudi moje sanje," je dejal o vlogi igralca. "Seveda moraš plačati davek, če delaš to, kar rad delaš," je sklenil.

.

S slavnim hollywoodskim igralcem in režiserjem Johnom Malkovichem bo v intervjuju Biti z Johnom Malkovichem klepetala novinarka Špela Kožar.

.

Vabljeni k ogledu nocoj ob 22.50 na TV Slovenija 1.

.



Idealni igralec za ekscentrične like

Malkovich je nastopil v več kot 70 filmih in je znan po ekscentričnih vlogah, na primer v filmih Nevarna razmerja (1988), Na ognjeni črti (1993), Mary Reilly (1996), Letalo prekletih (1997), Preberi in zažgi (2008) ter Biti John Malkovich (1999). Dvakrat je bil nominiran za oskarja, obakrat za najboljšo moško stransko vlogo (v filmih Places in the Heart ter Na ognjeni črti).

Leta 1953 rojeni Malkovich je eden najbolj prepoznavnih filmskih obrazov, pa vendar mu je gledališče kot ustvarjalcu ljubše, bliže. Na letošnjem Festivalu Ljubljana je gostoval skupaj z italijanskim komornim orkestrom in pianistko – ob Koncertu za klavir in godala ruskega skladatelja Šnitkeja je interpretiral poglavje iz romana Grobovi in junaki Ernesta Sabata. V intervjuju tudi o njegovi novi strasti, biti modni oblikovalec. Je sogovornik, ki skrbno pretehta vsako besedo, preden jo izreče, izjemno luciden, pa tudi iskriv, ki te omreži že s svojim glasom, čeprav sam svojega glasu ne sliši rad.

G. K.