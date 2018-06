Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Marjan v rdeči karirasti srajci in modrih hlačah krasi tudi naslovnico antologije, na kateri jezdi pero v obliki drevesa, v krošnjah pa se skrivajo njegovi risani junaki. Foto: emka.si Med njegovimi najbolj znanimi deli so ilustracije za Pokrajculjo, Pedenjpeda, Zlato ribico, Petra Klepca, Kozlovsko sodbo v Višnji Gori, Zrcalce in Kraljično na zrnu graha. Foto: BoBo Sorodne novice Bienalni pregled najlepšega v slovenski ilustraciji je tu Oblike duha: ko pesniške oblike vsega sveta zaživijo v slovenščini Dodaj v

Mančkarada - poklon ilustratorju, čigar junaki nas vedno spravijo v dobro voljo

Ilustriral je več kot 200 knjig in več kot 30 avtorskih slikanic

6. junij 2018 ob 14:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Potem, ko je ilustrator Marjan Manček januarja praznoval okrogli jubilej 70 let, je zdaj izšel knjižni poklon njegovi bogati, več kot štiri desetletja trajajoči karieri.

V Mančkaradi so zbrane njegove ilustracije k številnim zgodbicam, pesmicam in stripom, ki so izšli v več kot štirih desetletjih. "Srečo sem imel, da sem sodeloval s priznanimi in odličnimi pesniki in pisatelji, od Slavka Pregla, ki me je prvi našel in me spodbudil, da sem ilustriral njegovo Odpravo zelenega zmaja za Pionirski list, do Nika Grafenauerja," je povedal Manček, sicer prejemnik najpomembnejše nagrade na področju ilustracije, nagrade Hinka Smrekarja za življenjsko delo.

Ko je Niko Grafenauer leta 1973 na mestu urednika slikanic in knjig za otroke pri Mladinski knjigi nasledil Kristino Brenkovo, je k sodelovanju pritegnil tudi mlajše avtorje, med njimi je bil tudi Manček. Kmalu sta se dogovorila, da upodobi tudi Grafenauerjevega Pedenjpeda. Njuna slikanica o nagajivem in razkuštranem fantiču, ki je velik pedenj in še ped, je prvič izšla leta 1979, sledila je cela vrsta ponatisov in še drugih slikanic, zadnja med njimi nosi naslov Možbeseda Pedenjped. Manček je bil najbolj primeren za upodobitev Pedenjpeda, je dejal Grafenauer, saj "ima v sebi otroško pesniško dušo", obenem se ga nikoli ni naveličal.

V svoji plodni karieri je Manček med drugim upodobil tudi dela Borisa A. Novaka, Miroslava Košute, Saše Vegri, Toneta Pavčka, zgodbe Polonce Kovač in Slavka Pregla ter ljudske pripovedi. Ilustriral je Mojco Pokrajculjo, Pedenjpeda, Zlato ribico, Petra Klepca, Kozlovsko sodbo v Višnji Gori, Zrcalce, Kraljično na zrnu graha, med njegovimi avtorskimi slikanicami pa velja omeniti Abecedeževnik, Iz dnevnika čebelice Medke, Brundo se igra in med stripi Hribce, Modrega medvedka in Cufka.

Ilustriral je več kot 200 knjig in 30 avtorski slikanic

"Ko sem dobila bibliografijo, sem bila presenečena, kako velik je ta opus," je na današnji predstavitvi knjige, ki je izšla pri Mladinski knjigi, dejala urednica Irena Matko Lukan, ki je navedla, da je poleg ilustracij za mladinsko periodiko v Novem mestu rojeni ilustrator ilustriral več kot 200 knjig in več kot 30 avtorskih slikanic. Zaradi slednjih je ta antologija, kot pravi, tudi nekoliko drugačna od drugih osmih, ki so pri založbi izšle ob jubilejih slovenskih ustvarjalcev za otroke in mladino - nazadnje so se poklonili Polonci Kovač s Kaj se komu sanja.

Poleg ilustriranja knjig se Manček posveča tudi likovnim zasnovam za lutkovne predstave in animirane filme, ob današnji predstavitvi knjige so zavrteli tudi tri njegove animirane filme - Ogledalce (1985), ki je nastal po slikanici hrvaškega avtorja Viteza Grigorja Zrcalce v prevodu Jožeta Šmita, Hribci - Zajtrk (1993) in Pipi pišče išče (2017).

K. T.