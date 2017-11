Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Marko Mandir je najmlajši predsednik najstarejšega hrvaškega društva v Sloveniji, ki je bilo ustanovljeno leta 1990 in je z njegovim prihodom dobilo zagon. Foto: Vesna Hrdlička Bergelj Trudimo se, da v post EPK-jevsko mesto umestimo kulturne programe in znotraj naših možnosti prispevamoh kulturnemu življenju, da kot Mariborčani s hrvaškimi koreninami naredimo svoj del in pustimo nekakšno sled. Marko Mandir, Hrvatsko kulturno društvo Maribor Marko Mandir ugotavlja, da v Mariboru živi okrog pet tisoč Hrvatov. Foto: Vesna Hrdlička Bergelj Imel sem čast, da sem z mariborskim ansamblom gostoval v zagrebški operi. Ta dogodek sem doživel zelo čustveno – kot Zagrebčan sem imel priložnost, da sem s svojim mariborskim ansamblom nastopil na deskah, na katerih se je začela moja pot. Marko Mandir, član Opere SNG Maribor

Mandir: V času vojne so se slovenski Hrvati bolj zavedali svojih korenin kot danes

Hrvaško kulturno društvo Maribor, nekoč in danes

11. november 2017 ob 09:11

Maribor - MMC RTV SLO

Morda je tukajšnjim Hrvatom nerodno zaradi meddržavnih sporov in se želijo čim prej asimilirati in se znebiti naglasa, pravi predsednik Hrvatskega kulturnega društva v Mariboru Marko Mandir.

Marko Mandir je najmlajši predsednik najstarejšega hrvaškega društva v Sloveniji, Hrvatskega kulturnega društva v Mariboru. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1990, ko je Jugoslavija razpadala in ko je Hrvaška potrebovala pomoč. Mandir je takrat še živel v Zagrebu, zgodbe iz tega časa pa pozna od starejših članov: "Mariborski Hrvati, ki jih je približno 5000, so se seveda organizirali, in ko so videli, kako temni oblaki se zbirajo nad njihovo domovino, so ji začeli pomagati po svojih najboljših močeh."

V vojnih časih, ko ni bilo najboljše ne biti svoj na svojem, so se slovenski Hrvati bolj zavedali svojih korenin kot danes, poudarja Mandir, in dodaja: "Morda tudi zato, ker je tukajšnjim Hrvatom nerodno zaradi meddržavnih sporov, ki se nenehno porajajo in ponavljajo. Zdi se, da se želijo čim prej asimilirati, se znebiti naglasa in ne preveč poudarjati, da so Hrvati."

Dalmari, balinarska, šahovska in likovna sekcija ...

Svojo dejavnost so v društvu opisali v Spominski knjigi 1990–2010. Imajo balinarsko in šahovsko sekcijo za starejše člane, posebno pa so ponosni na klapo Dalmari, Dalmacija v Mariboru, s katero so večkrat nastopili v Omišu in likovno sekcijo Milene Lah, v kateri sodelujejo predvsem mlajši člani. Marko Mandir pa se spet spominja boljših časov: "Ko je bil Maribor v 80. letih eden izmed bastionov industrije, ko so firme imele po več tisoč zaposlenih je celotno Hrvaško zagorje in Medžimurje gravitiralo proti Mariboru. Moji starejši prijatelji iz Maribora so mi razlagali, da je bila tukaj, na Gosposki bila nepopisna gneča, še posebej v dnevih, ko je bila plača. Danes je zaradi nakupovalnih centrov Maribor pogosto mesto duhov. Mi se trudimo, da v tako post EPK-jevsko mesto umestimo kulturne programe, da znotraj naših možnosti prispevamo kulturnemu življenju in da kot Mariborčani s hrvaškimi koreninami naredimo svoj del in pustimo nekakšno sled.«

Najmlajši predsednik najstarejšega društva

Marko Mandrir, predsednik društva, je vodja klape Dalmari in operni pevec. Pred 14 leti je zapustil zagrebško opero in prišel v mariborsko. Razlog je bilo dekle: »Neka Štajerka me je z ustreznimi argumenti poiskala v Zagrebu, in sem si rekel: v Mariboru imajo opero, pa poskusimo.« Kot študent filozofije in religijske kulture se je pridružil zboru in začel peti v zagrebški operi. Pozneje je diplomiral na Glasbeni akademiji v Zagrebu in magistriral v Gradcu. Zdaj je član mariborske opere. Posebno čustveno doživlja gostovanja v Zagrebu: »Imel sem čast, da sem z mariborskim ansamblom gostoval v zagrebški operi. Ta dogodek sem doživel zelo čustveno – kot Zagrebčan sem imel priložnost, da sem s svojim mariborskim ansamblom nastopil na deskah, na katerih se je začela moja pot.«

Mandir je pred kratkim postal tudi predsednik podružnice Matice hrvatske v Mariboru, najstarejše hrvaške institucije za širjenje hrvaške kulture, ki letos praznuje 175. obletnico obstoja.

S. B. L., Vesna Hrdlička Bergelj, naglas@rtvslo.si