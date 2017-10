Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ob svoji 25-letnici jih je z več institucijami pripravilo Slovensko muzikološko društvo, ki želi na ta način opozoriti javnost na dosežke stroke in njeno vpetost v širši slovenski glasbeni in kulturni prostor. Foto: AP O izzivih stroke bodo razmišljali predstavniki različnih institucij, kot so muzikološki oddelek Filozofske fakultete v Ljubljani, Cankarjev dom, Glasbena matica Ljubljana in Društvo slovenskih skladateljev. Foto: RTV SLO Dodaj v

Mantuanijevi nagrajenci predstavljajo dosežke in izzive slovenske muzikologije

Za uvod pogovor z zaslužnim profesorjem Andrejem Rijavcem

2. oktober 2017 ob 09:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovensko muzikološko društvo pripravlja v teh dneh niz dogodkov, s katerim želi javnosti predstaviti dosežke stroke, obenem pa spodbuditi k razmisleku o mestu in pomenu muzikologije v slovenskem prostoru. Prireditev, ki se bo danes začela v Ljubljani, organizirajo ob 25-letnici delovanja društva.

V prve dneve slovenske muzikologije, ki bodo z dogodki vabili do 5. oktobra, bo na različne načine vpeta večina dosedanjih prejemnikov nagrade, poimenovane po umetnostnem in glasbenem zgodovinarju Josipu Mantuaniju, ki jo prostovoljno strokovno združenje muzikologov in drugih posameznikov s področja muzikologije bienalno podeljuje od leta 2004.

Festival odpira pogovor z uglednim muzikološkim imenom, zaslužnim profesorjem Andrejem Rijavcem, prvim dobitnikom nagrade in tudi soustanoviteljem društva, ki je v zadnjem desetletju iz akademske sfere prestopil k prevajanju slovenske poezije v angleščino.

O dosežkih stroke in njeni vpetosti v širši slovenski glasbeni in kulturni prostor bodo spregovorili na današnji okrogli mizi, na kateri bodo o aktualnih izzivih stroke razmišljali predstavniki različnih institucij, kot so muzikološki oddelek ljubljanske Filozofske fakultete, Cankarjev dom, Glasbena matica Ljubljana in Društvo slovenskih skladateljev.

Kakšne so bile dileme in kako so jih reševali?

Predstavili bodo tudi konceptualna, metodološka in vsebinska vprašanja in dileme, s katerimi so se muzikologi spoprijemali pri že nastalih oziroma nastajajočih najnovejših prikazih zgodovine slovenske glasbe, ki se vrstijo šest desetletij po izidu monumentalnega dela Dragotina Cvetka. Kakšne so bile te dileme in kako so jih reševali, bodo v sredo spregovorili Nataša Cigoj Krstulović, Darja Koter, Gregor Pompe in Jurij Snoj.

V četrtek se bodo predstavile štiri muzikologinje, od katerih je vsaka odmevno in prepoznavno zaznamovala svoje področje - Metoda Kokole znanost, Mira Voglar glasbeno pedagogiko in didaktiko, Monika Kartin glasbeni menedžment in Simona Moličnik radijski medij. Krona dogodkov bo medgeneracijsko srečanje, s katerim želi društvo prenesti sporočilo o hotenjih po medinstitucionalnem povezovanju.

M. K.