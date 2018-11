Margaret Atwood še ni povedala vsega o Gileadu - piše nadaljevanje Dekline zgodbe

Po napovedih bo roman izšel 10. septembra 2019

28. november 2018 ob 21:52

London - MMC RTV SLO, STA

Kanadska pisateljica Margaret Atwood piše nadaljevanje svojega odmevnega romana Deklina zgodba, po katerem snemajo istoimensko, prav tako zelo odmevno nadaljevanko.

Pisateljica je v sporočilu za svoje bralce zapisala, da je navdih za delo, ki bo naslovljeno The Testaments (Pričevanja), našla v svetu, v katerem živimo. Po napovedih bo izšlo 10. septembra 2019.

V ospredju bodo tri pripovedovalke

Pisateljica je razkrila, da se bo nadaljevanje romana začelo 15 let po zaključku Dekline zgodbe, v ospredju pa bodo tri pripovedovalke. To bo prvo delo 79-letne pisateljice, odkar je leta 2016 izdala roman Hag-Seed.

Brutalen, fašističen, gileadski režim

Roman Deklina zgodba iz leta 1985 je sicer najbolj znano delo Margaret Atwood. Dogajanje v romanu je postavljeno v bližnjo prihodnost ZDA, ki se zdaj imenuje Gilead. Brutalen, fašističen, gileadski režim pravice daje le moškim, pa še to le nekaterim. Zgodbo spremljamo skozi oči ženske z imenom June, ki je v tej režimski družbi dobila ime Odfreda, ker "pripada" moškemu, poveljniku z imenom Fred.

Zaradi ekološke katastrofe je število rojstev drastično upadlo, glavna naloga totalitarnega sistema je, da to spremeni pod pretvezo "vrnitve k tradicionalnim vrednotam". Med veljaki v tej razčlovečeni družbi je poveljnik Fred (v seriji ga igra Joseph Fiennes), ki mu kot ena redkih še plodnih žensk služi Odfreda (v seriji jo igra Elisabeth Moss), Dekla v njegovem gospodinjstvu.

Film, opera, balet, nadaljevanka

Roman so prevedli v več kot 40 jezikov, po njem so leta 1989 posneli film, uprizorili so opero in balet. Deklina zgodba je zaživela tudi kot roman v stripu, lani pa še kot televizijska nadaljevanka. Njena prva sezona je bila jeseni tudi na sporedu televizije Slovenija.

Letos je bila v ZDA na ogled tudi druga sezona nadaljevanke, ki jo producira ponudnik vsebin na zahtevo Hulu. Druga sezona tematizira predvsem nosečnost in kaj ta pomeni v totalitarnem režimu, ki v plodnih ženskah vidi le "inkubatorje" za otroke. S prvo sezono je TV-serija Deklina zgodba osvojila osem emmyjev, vključno s tistimi za najboljšo dramsko serijo, igralko (Elisabeth Moss), igralko v stranski vlogi (Ann Dowd), scenarij in režijo.

Prva sezona nadaljevanke je bila ustvarjena po romanu Atwoodove, medtem ko so drugo sezono napisali scenaristi več ali manj brez romaneskne predloge, saj so večino gradiva iz zgodbe uporabili že v prvi sezoni. Zanimivo bo torej videti, ali se bosta zgodbi v nadaljevanjih obeh, televizijskih piscev in avtorice romana, kakorkoli prekrivali.

Knjige, prevedene v 30 jezikov

Margaret Atwood, rojena leta 1939, je pisateljica, pesnica in feministična ikona, katere knjige so prevedene v okoli 30 jezikov. Najbolj znana je po delih Deklina zgodba, Preročišče in Na površje. Za roman Slepi morilec je leta 2000 prejela nagrado booker. Leta 2017 je postala dobitnica kar dveh prestižnih mednarodnih nagrad – nagrade Franza Kafke in nagrade za mir združenja nemških založnikov in knjigotržcev.

