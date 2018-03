Margot Robbie iz Shakespearjevih zgodb ustvarja novo TV-serijo

LuckyChap je producent filma Jaz, Tonya

26. marec 2018 ob 13:44

Sydney - MMC RTV SLO

Ameriška igralka in producentka Margot Robbie, ki je s svojo produkcijsko hišo LuckyChap pripeljala na velika platna film Jaz, Tonya, se loteva TV-serije, v središču katere bodo ženski pogledi na sodobno družbo skozi zgodbe Williama Shakespeara.

Serijo zastavlja v partnerstvu z avstralsko TV-mrežo ABC in avstralsko produkcijsko hišo Hoodlum (znani so po TV-seriji Skrivnosti in laži). Sestavljalo jo bo deset delov, v katerih bodo dela angleškega dramatika Shakespeara predstavljena z ženskega gledišča, poroča spletna revija Deadline.

Priložnost za ženske poglede

Ekipo nastajajoče serije bodo vodile ženske, Shakesparove pripovedne vzorce bodo prepletle skozi zgodbe o sodobni družbi. Projektu se je prva pridružila Giula Sandler, sodelavka pri TV-seriji Nowhere Boys, ki bo ustvarila koncept za epizode in za eno tudi napisala scenarij. V produkcijski hiši LuckyChap so zapisali, da "so vzhičeni nad tako to avstralsko koprodukcijo kot priložnostjo postaviti v središče edinstvene ženske poglede".

LuckyChap med drugim stoji za biografsko dramo o Tonyi Harding Jaz, Tonya, ki je po premieri na filmskem festivalu v Torontu prejela tri nominacije za oskarje: najboljšo glavno žensko vlogo, najboljšo stransko žensko vlogo in najboljšo montažo. Igralka Allison Janney je oskarja za stransko vlogo tudi prejela - za vlogo LaVonne, gospodovalne in avtoritativne mamo olimpijske drsalke Tonye Harding.

Bo Margot Robbie igrala umorjeno Sharon Tate?

Margot Robbie je sredi pogajanj za vlogo v dolgo napovedovanem filmu o ameriškem množičnem morilcu Charlesu Mansonu z naslovom Once Upon a Time in Hollywood (Nekoč v Hollywoodu), ki ga bo posnel ameriški režiser Quentin Tarantino. Revija The Rolling Stone je poročala, da je Tarantino po nepotrjenih podatkih vlogo leta 1969 umorjene Sharon Tate ponudil Margot Robbie. V filmu naj bi poleg Leonarda DiCapria igral tudi Brad Pitt.

N. Š.