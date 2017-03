Maribor dobi Intimni kino, kjer ni prostora za kokice

Filmi na sporedu vsak drugi četrtek

2. marec 2017 ob 14:41

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Potem ko je mariborski zavod Udarnik ostal brez kinodvorane v središču Maribora in nato pristal še v stečaju, del njegove ekipe nadaljuje prizadevanja za vzpostavitev pravega mestnega kina.

Pod okriljem t.i. Mobilnega Udarnika bo danes v skupnostnem prostoru GT22 zaživel Intimni kino, kjer bodo vsak drugi četrtek predvajali filme.



Intimni kino se nahaja v nekdanjem nočnem klubu, kjer od lani deluje že Intimno gledališče. Društvo za razvoj filmske kulture Maribor ga je postavilo v sodelovanju s skupnostjo GT22 in ob podpori Fundacije Sonda.

Art film ni za v multipleks

"Naš glavni cilj je zapolniti vrzel, ki je nastala z zaprtjem Kina Udarnik, torej da mestu vrnemo art kino vsebine v primernem prostoru," je na novinarski konferenci povedal programski koordinator Intimnega kina Žiga Brdnik. "Za to smo se odločili, ker čutimo pomanjkanje kakovostnih filmskih vsebin v mestu," je dodal.

Po zaprtju Kina Udarnik pred letom dni so bile nekatere art kino projekcije v centru Kolosej Maribor, s čimer pa se ekipa Udarnika nikakor ne more sprijazniti. "Še vedno mislimo, da multipleks ni primeren za takšno filmsko produkcijo, ki potrebuje kulturni in ne prvenstveno potrošniški prostor, kjer prevladuje vonj po kokicah," je povedal Brdnik.

Intimno vzdušje za intimne zgodbe

V Intimnem kinu je prostora za 40 do 50 gledalcev in temu primerno bodo predvajali predvsem intimne, osebne filmske zgodbe. Program bo vsak drugi četrtek do 15. junija - enkrat mesečno bodo predvajali dokumentarne, enkrat mesečno pa igrane filme. Projekcije bodo začeli nocoj s filmom Prečkanje Islandije režiserja Jureta Breceljnika.

Hkrati s kinom v Mariboru bodo enkrat mesečno v sodelovanju s Klubom študentov Ruš, Selnice in Lovrenca potekale tudi projekcije v Domu kulture Ruše. Tam bodo s projekcijami začeli v nedeljo s filmom Julija in alfa Romeo Blaža Završnika.

Društvo za razvoj filmske kulture Maribor poleg filmskih projekcij med drugim prireja tudi sklop pogovorov s slovenskimi filmskimi ustvarjalkami Ekstremno slovensko, predstavitve lokalnih filmskih ustvarjalcev Ekstremno lokalno in Letni kino na Piramidi. Izvaja tudi filmske delavnice za otroke in v Maribor prinaša nekatere dele mednarodnega festivala animiranega filma Animateka.

A. K.