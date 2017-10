Maribor Ljubljani vrača udarec, vendar zgolj s stripovsko klofuto

Stripovski zanesenjaki se selijo v Maribor

27. oktober 2017 ob 14:40

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Miki Muster, Kostja Gatnik, Tomaž Lavrič, Zoran Smiljanić, Bernard Kolle, Dušan Kastelic in Igor Ribič je sedmerica slovenskih priznanih striparjev, katerih dela so po zaključku ljubljanskega festivala Tinta na ogled v mariborski galeriji Epeka.

Razstava Maribor Ljubljani vrača udarec! prinaša izbor del iz bogatega opusa teh sedmih slovenskih stripovskih umetnikov, med katerimi so tudi trije Prešernovi nagrajenci - Muster, Gatnik in Lavrič.

Deveta umetnost se razliva iz prestolnice

Po besedah vodje festivala Tinta Tanje Skale je prav, da se slovenski strip predstavlja tudi zunaj Ljubljane. Tako je bila na primer še pred začetkom festivalskega dogajanja v Ljubljani postavljena razstava del Davida Krančana v Radovljici.

Mariborska postavitev prinaša po štiri dela vsakega od sedmih avtorjev. Izbor so zaupali Strip.art.nici Buch, kjer so prepričani, da gre za trenutno najboljše stripovske ustvarjalce na slovenskem trgu. Razstava promovira slovensko stripovsko ustvarjalnost in potuje po slovenskih veleposlaništvih v tujini. Letos so si jo lahko ogledali v Bratislavi in Skopju.

Od enodnevnega dogodka do festivala in onkraj

Osrednji del festivala Tinta, ki je namenjen predstavitvi tako aktualne domače stripovske izdaje kot širšega pogleda na položaj in ustvarjalno kondicijo devete umetnosti pri nas, je potekal med 10. in 14. oktobrom na različnih ljubljanskih prizoriščih.

Festival Tinta je bogatejša različica Stripolisfesta, ki je potekal v Ljubljani med letoma 2013 in 2016 in se je rodil iz rednih mesečnih stripovskih večerov v Kinu Šiška. Čez leta je iz enodnevnega dogodka prerasel v festival, ki se je letos pod novim imenom predstavil v najbogatejši različici doslej. "Gre namreč za festival, ki je v nastajanju, ki se poskuša vedno bolj širiti, ki skuša povezati čim več stripovskih organizacij in striparjev v Sloveniji ob že tako majhni in podhranjeni sceni," je pred začetkom festivala Tinta povedala Pia Nikolič iz Zavoda Stripolis.

Postavitev Maribor Ljubljani vrača udarec!, ki jo v galeriji Epeka odpirajo drevi ob 19. uri, bo na ogled do konca novembra.

P. G.