Mariborska knjižnica dobila zeleno luč svetnikov za selitev v stavbo nekdanje Probanke

Po glasovanju na izredni seji mestnega sveta

1. avgust 2017 ob 08:53

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Na zadnji julijski dan so mariborski mestni svetniki kljub poletnim počitnicam uspeli zagotoviti potrebno prisotnost na izredni seji, na kateri so potrdili dokument identifikacije investicijskega projekta za umestitev Mariborske knjižnice na Trg Leona Štuklja.

Tako so po propadlem poskusu izvedbe dopisne seje po triurni razpravi potrdili dokument identifikacije investicijskega projekta za selitev knjižnice v nekdanjo stavbo Probanke v središču mesta.

Z dopusta na izredno sejo z eno samo točko

Vendar se kljub temu, da je šlo zgolj za začetek postopkov glede selitve knjižnice v stavbo, ki še niti ni v lasti občine, pač pa se ta za njen odkup ali menjavo nepremičnin z DUTB-jem šele pogaja, na trenutke vroči razpravi ni dalo izogniti. Svetnike sta najbolj zmotili dejstvi, da dokument sprejemajo za objekt, ki sploh še ni njihov, in da za zdaj ni jasno, od kod bo občina sploh vzela skoraj šest milijonov evrov za njegov odkup.

Mestni upravi je prejšnji teden zmanjkal le en glas, da bi dokument potrdili že na dopisni seji, zato je moral v ponedeljek sicer odsotni župan Andrej Fištravec sredi poletnih počitnic sklicati izredno sejo z eno samo točko, na katero so nekateri mestni svetniki prišli z dopustov in tako zagotovili sklepčnost..

Kaj naj bi čakalo Rotovž po selitvi knjižnice?

Včeraj prav tako niso dobili odgovora, kakšni naj bi bili stroški vzdrževanja stavbe, saj mestna uprava očitno teh izračunov sploh še nima. Nekateri so poudarjali tudi, da bi morala Fištravčeva ekipa razložiti tudi načrte glede sedanje lokacije in to, kakšna usoda bi po izselitvi knjižnice čakala Rotovški trg, da ta ne bi ostal še en zapuščen in propadli objekt v mestnem središču.

Selitev na Rotovški trg je načrtovana za vse doslej dislocirane občinske urade in službe, v stari stavbi pa so predvideni prostori za izvajanje kulturnih dejavnosti, je dejal vodja projektne pisarne Teo Pajnik. Nadalje je razložil še, da naj bi objekte, ki bi ostali prazni, lahko tudi prodali, medtem ko bodo sam Rotovž, ki ima status degradiranega območja, lahko obnovili s pomočjo CTN-sredstev.

Ustanovitev posebne komisije

Na predlog Melite Petelin so na včerajšnji seji ustanovili tudi komisijo, sestavljeno iz predstavnikov mestne uprave, mestnega sveta in stroke, ki bo spremljala postopek nakupa stavbe in pozneje tudi prevzela vlogo pogajalske skupine v dogovorih z DUTB-jem. Mestni svet je bil poleg Petelinove v komisijo imenoval še Stojana Auerja.

Niso pa svetniki podprli predloga SMC-ja, da bi mestni upravi naložili, naj se o lastništvu stavbe dogovori do konca oktobra, v nasprotnem primeru pa se znova loti razmisleka o ureditvi Rotovškega trga in knjižnice v sedanjih prostorih. Takšna določitev precej kratkega roka bi namreč lahko povzročila težave v pogajanjih z DUTB-jem, je dejal direktor mestne uprave Simon Štrancar.

DUTB že podal zavezujočo ponudbo

Po sprejetju dokumenta, ki naj bi dal signal za resnost namere Maribora tudi vladi, pa mestno upravo že kmalu čaka veliko težje prepričevanje mestnega sveta v sprejem rebalans proračuna, v katerem bodo morali za projekt zagotoviti nekaj milijonov evrov.

Predlog rebalansa je napovedan za september, direktor mestne uprave je svetnikom obljubil tudi, da jim bodo pred odločanjem omogočili ogled prostorov stavbe. Po njegovih besedah je MOM trenutno edini interesent za stavbo in da že imajo zavezujočo ponudbo DUTB-ja.

P. G.