Mariborskemu gledališču zaradi izgube naložena priprava sanacijskega načrta

Svet zavoda obravnaval letno poročilo in program dela

7. marec 2017 ob 18:30

Maribor - MMC RTV SLO/STA

"Svet [zavoda SNG-ja Maribor] se je zahvalil dosedanjemu predsedniku in članom sveta za delo. Prav tako pa je izrazil podporo direktorju in vsem zaposlenim za uspešno delo, kljub nezavidljivemu finančnemu stanju v instituciji ter na širšem področju kulture," so iz Slovenskega narodnega gledališča Maribor sporočili po današnji seji.

Svet SNG-ja Maribor je namreč zasedal v novi sestavi, saj je prejšnji pod vodstvom Gregorja Pivca potekel mandat. Člani Lidija Divjak Mirnik, Vlasta Drozg, Jaki Jurgec, Primož Kristan, Drago Naberšnik, Mateja Pucko in Suzana Žilič Fišer so za predsednico sveta izvolili Žilič Fišerjevo, za namestnika predsednika sveta pa Jurgca.

Finančno stanje SNG-ja Maribor, največjega javnega kulturnega zavoda v državi

Svet zavoda SNG-ja Maribor v novi sestavi je danes kljub izkazani izgubi v višini 157.000 evrov od lani in 405.000 evrov iz preteklih let izrazil podporo direktorju Danilu Roškerju ter potrdil letno poročilo za leto 2016. Obenem mu je naložil, da v sodelovanju z ministrstvom za kulturo do 7. aprila pripravi sanacijski načrt.

Iz gledališča so natančneje sporočili še, da so člani sveta soglasno potrdili letno poročilo za leto 2016, ki kaže primanjkljaj v vrednosti 156.728 evrov, iz preteklih let pa ostaja še primanjkljaj v višini 404.969 evrov. Svet je obenem dal soglasje k predloženemu finančnemu načrtu in programu dela gledališča za leto 2017, ki je z združeno Dramo, Opero in Baletom in okoli 300 zaposlenimi največji javni kulturni zavod v državi.

Izguba kot posledica zmanjšanja sredstev ministrstva

Izkazana izguba je po besedah direktorja Roškerja predvsem posledica zmanjšanega financiranja s strani ministrstva za kulturo. "Leta 2013 so nam odvzeli deset odstotkov denarja za plače in to moramo zdaj pokrivati z lastnimi sredstvi. Programska sredstva so se tudi skrčila, a kljub temu smo poslovali odlično. Prihodke smo bistveno povečali in če bi nam država dala 100-odstotne plače, SNG Maribor ne bi imel nobenih finančnih problemov," je direktor pred dnevi povedal novinarjem.

"Prav zaradi izjemnega položaja Slovenskega narodnega gledališča Maribor kot kulturne in izobraževalne institucije na regionalni in nacionalni ravni svet SNG-ja Maribor verjame, da se bodo vse aktivnosti usmerile v zagotovitev ustreznih pogojev za kreativno in vrhunsko ustvarjalno delo, kot ga je SNG Maribor že dokazal," so še dodali.

