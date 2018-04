Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Organizatorji festivala Dance Open so v predstavitvi zapisali, da letošnji program sestavljajo sodobne koreografske pravljice. Foto: Marta Tiberiu / SNG Maribor Festival Dance Open tradicionalno poteka v znamenitem Aleksandrinskem gledališču. Njegova zgodovina sega v čas carice Elizabete, ki je 30. avgusta 1756 z dekretom naročila ustanovitev prvega profesionalnega gledališkega ansambla. Foto: Marta Tiberiu / SNG Maribor Umetniški direktor mariborskega Baleta Edward Clug v Hill Harper’s Dream (na fotografiji) ponuja surrealistično pravljico. Foto: Marta Tiberiu / SNG Maribor Sorodne novice Baletni večer v Mariboru "Leva desna, leva desna" Dodaj v

Mariborski baletniki pravljično zaplesali v Sankt Peterburgu

Nastopili v okviru 17. festivala Dance Open

17. april 2018 ob 20:06

Sankt Peterburg - MMC RTV SLO

Balet Slovenskega narodnega gledališča Maribor je v nedeljo gostoval na odru znamenitega Aleksandrinskega gledališča v okviru 17. festivala Dance Open v Sankt Peterburgu.

Uprizorili so baletni večer sodobnih baletov z deli Walking Mad v koreografiji Johana Ingerja, Hill Harper's Dream v koreografiji Edwarda Cluga ter Left Right Left Right v koreografiji Aleksandra Ekmana.

Organizatorji festivala so v predstavitvi zapisali, da so letošnji Dance Open program sestavljale sodobne koreografske pravljice Hansa van Manena, Jean-Christopha Maillota, Alexandra Ekmana, Edwarda Cluga, Johana Ingerja, Krzysztofa Pastorja, Alexeija Ratmanskega, Davida Dawsona, Christopherja Wheeldona, Sergeya Vikhareva, Jeroena Verbruggna in Joseja Antonia Ruiza. Ob mojstrih sodobnega baleta pa so slavili tudi 200-letnico rojstva francoskega baletnika in koreografa Mariusa Petipaja, ki je najbolj odmevno deloval v Rusiji.

Večer sodobnih baletov

Mariborski Balet se je predstavil z večerom sodobnih baletov treh koreografov. Koreograf Ekman v Left Right Left Right ostaja "zvest svoji ironični in sarkastični muzi, ki skozi koreografijo in na tekaških stezah prikazuje realni 'time management' na robu absurda", so zapisali v SNG-ju Maribor. Inger postavlja svoje plesalce na vertikalen prostor dolge lesne ograje, zunaj območja zakonov gravitacije, "gledalce pa popelje iz njihovega območja ugodja, saj jih prisili, da presežejo svoje strahove, stereotipe in navade". Umetniški direktor mariborskega Baleta Edward Clug pa v Hill Harper’s Dream ponuja "surrealistično pravljico z vsemi atributi vpogleda: svetle podobe, zbadajoča čustva in globoka razkritja", so še dodali.

Vzgoja mladih baletnikov

Na festivalu posvečajo posebno pozornost izobraževanju mladih generacij plesalcev, saj so prepričani, da je ples ena izmed najhitreje razvijajočih se in dinamičnih umetnosti, kjer se znanje prenaša z učitelja na učenca. Mojstrski tečaj za mlade je v soboto izvedel tudi Edward Clug.

Velika čast - nastopiti na teh odrskih deskah

Festival Dance Open tradicionalno poteka v znamenitem Aleksandrinskem gledališču. Njegova bogata zgodovina sega v čas carice Elizabete, ki je 30. avgusta 1756 z dekretom naročila ustanovitev prvega profesionalnega gledališkega ansambla. Čeprav je bilo gledališče dom dramskega gledališča, so na njegovem odru velikokrat nastopale zvezde opere in baleta. Za vse umetnike je nastop na teh odrskih deskah velika čast, so še povedali v SNG-ju Maribor.

Mojstrovina svetovne gledališke arhitekture

Veličastna osrednja zgradba gledališča z interjerji v klasičnem ruskem slogu izhaja iz leta 1832, prepoznana je kot mojstrovina svetovne gledališke arhitekture. Zasnoval jo je arhitekt Carlo Rossi v čast carici Aleksandri Feodorovni. Danes je dom multikulturnim programom, kjer repertoar sestavljajo dramsko gledališče in druge sodobne upodabljajoče umetnosti, avgusta 2014 pa so prejeli uradni naziv "narodni zaklad".

17. festival Dance Open se je začel 6. aprila, sklenil pa danes.

