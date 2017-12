Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Vloga Giselle upravičeno velja za enega najbolj iskanih plesnih likov klasičnega baleta. Foto: Saša Novković/SNG Maribor Bajeslovni svet vil se v predstavi dopolnjuje z idilo srednjeveškega podeželja. Foto: Saša Novković/SNG Maribor Dodaj v

Mariborski baletniki z Giselle na tržaškem odru

Z baletom Adolpha Adama novemu letu naproti

27. december 2017 ob 17:43,

zadnji poseg: 27. december 2017 ob 17:49

Trst - MMC RTV SLO

Baletni ansambel SNG-ja Maribor bo v gledališču Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi v Trstu do konca leta šestkrat uprizoril balet Giselle, tragično zgodbo z enim najbolj iskanih plesnih likov klasičnega baleta.

V naslovni vlogi baleta Adolpha Adama bosta v koreografiji Rafaela Avnikjana nastopila Catarina de Meneses in Yui Sugawara, princa Albrechta pa bodo upodobili Anton Bogov, Constantine Allen in Ionut Dinita. Giselle si tako iskanega mesta med plesnimi liki ni zagotovila le zaradi plesne virtuoznosti in sproščene lahkotnosti glasbe, nastale izpod peresa francoskega skladatelja Adolpha Adama, temveč tudi zaradi igralskih izzivov, vrednih vsake primabalerine.

Usodna moč plesa

Prvo koreografijo sta na libreto Jules-Henrija Vernoyja in Theophila Gautierja ustvarila Jean Coralli in Jules Perrot, pozneje pa jo je predelal še veliki mojster romantičnega baleta Marius Petipa. Balet, ki temelji na eni izmed Heinejevih pesmi, pripoveduje zgodbo o tragični usodi dekleta, ki se ji je zaradi prevare v ljubezni zmešalo, nato pa ji je odpovedalo srce. Legenda pripoveduje, da je zaradi svojega veselja do plesa, predvsem pa zaradi tega, ker je umrla kot neporočena devica, postala ena izmed vil, ki s plesom do smrti utrudijo svoje nesojene ljubimce.



Bajeslovni svet vil se v predstavi očarljivo dopolnjuje z idilo srednjeveškega podeželja v pravljični scenografiji Juana Guillerma Nove in razkošnih kostumih Luce Dall' Alpija. Koreografijo podpisuje Rafael Avnikjan, ki sledi perfekcionistični estetiki klasičnega baleta in Petipajevi tradiciji. Plesalci mariborskega Baleta so predstavo premierno uprizorili novembra 2010.

