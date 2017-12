Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Udarnik na mariborskem Grajskem trgu je bil nekoč ena izmed priljubljenih mestnih kinodvoran, a so ga ob razmahu sodobnih multipleksov zaprli. Foto: RTV Slovenija Festival FAK organizira novoustanovljeno Društvo za spoznavanje alternativne kulture (SAK), prostor pa so za zdaj najeli za en mesec, ga temeljito očistili in uredili ponovni priklop električne energije. Foto: FAK Za ohranitev najstarejše in edine preostale mestne kinodvorane v središču Maribora, ki so jo leta 2010 na lastno pest obnovili, so si pred časom prizadevali tudi z zbiranjem prostovoljnih prispevkov. Foto: RTV Slovenija Sorodne novice Maribor dobi Intimni kino, kjer ni prostora za kokice Od polnih dvoran do njihovega zaprtja. Po 120-letni zgodovini kinematografov v Mariboru. Dodaj v

Mariborski Udarnik na poti do ponovne obuditve s Festivalom alternativne kulture

Festival FAK bo trajal do konca leta 2017

22. december 2017 ob 13:05

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Do konca leta bo v nekdanji kinodvorani Udarnik v središču Maribora potekal Festival alternativne kulture (FAK), ki bo pod eno streho združil ljubitelje alternativnih umetniških oblik.

Gre za nov korak, ki sledi neuspešnemu poskusu oživitve te nekdanje kinodvorane s poudarkom na umetniški filmski produkciji. Zdaj bo nova ekipa poskušala obuditi ta prostor s poudarkom na klubski glasbi. Kot organizator se podpisuje novoustanovljeno Društvo za spoznavanje alternativne kulture (SAK), prostor pa so za zdaj najeli za en mesec, ga temeljito očistili in uredili ponovni priklop električne energije.

V društvu SAK imajo dolgoročne načrte za oživitev Udarnika, o čemer bodo pogovore z lastniki nadaljevali v prihodnjem letu. "Veliko je odvisno tudi od uspešnosti te prve edicije festivala," je za STA povedala Josipa Andrič, predstavnica organizacijske ekipe SAK-a.

Že uveljavljeni dogodki, povezani pod eno streho

Do 1. januarja bo oder dvorane Udarnik povezal več že uveljavljenih alternativnih dogodkov v mestu, s čimer se bodo tako pod eno streho predstavili lokalni glasbeni ustvarjalci, zapisani technu, hip hopu, trapu, rapu, drum'n'bassu in rocku, pa tudi grafitarji, tetovatorji ter različni umetniki Akademije za likovno umetnost in oblikovanje.

V petek dogajanje uvaja zabava HushHush z Leo Dobričič, v prihodnjih dneh pa bodo med drugim gostili Zalo Kralj, vseslovenski projekt Kluba K4 Gibanica, hiphoperski dvojec N'toko X Mito in Tima Urbanyo. Ta bo skupaj z zasedbami Forest People, Splif, Urbadur in Protoko nastopil na zadnjo noč festivala, torej na silvestrsko noč. Festival alternativne kulture bo tudi izobraževal mlade glasbene ustvarjalce in na natečaju za didžeje iskal lokalne talente.

Natančen program prve izvedbe festivala FAK v Udarniku si lahko pogledate tukaj.



Še neglasbeni del festivala

Festival bo na ogled postavil razstavo alternativnih umetniških del študentov Akademije za umetnost in oblikovanje in na okrogli mizi načel razpravo o različnih slogih tetoviranja, so še napovedali. V prostorih kina Udarnik bo potekala tudi prva konferenca o psihadelikih v Mariboru. Združenje Epeka bo pripravilo razstavo psihedeličnih del, nato pa jo bo zamenjala razstava tetovatorjev Maribor Ink.

Nedavna neslavna leta Udarnika

Dvorana Udarnika je prazna od začetka lanskega leta, ko je v njej prenehal izvajati program Zavod Udarnik. Omenjena ekipa je prostore leta 2010 na lastno pest obnovila in jih po več letih propadanja ponovno napolnila s kinematografskim programom in drugimi dogodki, a se ji načrti finančno niso izšli. Stroški najemnine in obratovanja dvorane so jih nazadnje pokopali, brez posluha so ostali tudi pri mariborski občini. Svoje programe so preselili na druge lokacije, predvsem v GT22, ki je na Glavnem trgu.

P. G.