Mariborski Žički dvor začenja novo življenje

Konec leta 2014 propadajočo stavbo kupil poslovnež

9. september 2017 ob 11:18

Nekdanji Žički dvor na mariborskem Lentu, ki je pred tremi leti prešel v zasebne roke, bo danes znova oživel; stavba iz srednjega veka je v zadnjih desetletjih nezaščitena propadala.

Čeprav jim je uspelo vrsto let razpadajočo stavbo za zdaj šele očistiti, obnova s preureditvijo v gostinske ali namestitvene namene pa naj bi sledila v prihodnjih letih, bo nocoj gostila prvi umetniški dogodek, popestren s kulinariko.

Dvor je, odkar je v lasti mariborskega podjetnika Saše Arsenovića, sicer že gostil nekaj dogodkov, a tokrat je vendarle nekaj posebnega. "Ko govorimo, da vrata dvora odpiramo prvič, mislimo predvsem na lastno produkcijo, s katero želimo nakazati smer vsebinske revitalizacije dvora, to je: v imenu lepega združevati vsebine s področja gastronomije, kulture in umetnosti," pojasnjujejo v podjetju Galerija Gosposka, ki si je za eno ključnih vodil pri svojem razvoju zadalo revitalizacijo mestnega jedra Maribora.

Visoki stroški sanacije dolgo odvračali kupce

Stavba, splošno znana kot Žički dvor, izvira iz srednjega veka in je bila do konca 14. stoletja last kartuzijanskega samostana iz Žič. Na začetku 19. stoletja so ga skupaj z minoritskim samostanom, v katerem danes domuje Lutkovno gledališče Maribor, preuredili v vojašnico ter nato v vojaško sodišče in zapore.

V zadnjih desetletjih je bila stavba kljub izjemni lokaciji na levem bregu Drave prazna in je nezaščitena propadala. Občina jo je večkrat poskušala prodati, a pri tem ni bila uspešna. Večino kupcev so odvrnili visoki stroški sanacije, ki so jih na primer v občinskem dokumentu iz leta 2009 ocenjevali na od šest do osem milijonov evrov.

Konec leta 2014 je objekt, ko je bil tik pred tem, da se poruši, za 214.000 evrov kupil Saša Arsenović, ki ima v Mariboru že gostinski kompleks Rožmarin, pred kratkim pa je odprl še Gostilno in Hotel Maribor na Glavnem trgu.

Območje je očistil in opravil najnujnejša dela, da sta stavba in njena okolica zdaj varni za obiskovalce in da objekt ne propada več. Nadaljnja dela pa prav zaradi potrebnega visokega finančnega vložka prelaga na prihodnja leta. Kaj točno, namerava tam urediti, še ne pove.

