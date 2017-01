Mariborsko Sinagogo napada plesen, občina upa na pomoč države

Objekt, ki je bil zgrajen v 14. stoletju, je bil versko, duhovno in kulturno središče judovskega geta v srednjeveškem Mariboru. V letu 1497 so bili Judje izgnani iz mesta in tako je sinagoga prešla v zasebne roke. Za nekaj časa je bila celo preurejena v rimskokatoliško cerkev, uporabljala jo je vojska, nato pa je bila prodana zasebnikom, ki so jo preuredili v stanovanjsko hišo. V drugi polovici 20. stoletja je prešla pod okrilje občine, ki je v zgradbi uredila likovno razstavišče oziroma prireditveni prostor. Foto: Mariborska sinagoga