Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Predsednik mirovnega odbora mednarodnega Pen Marjan Strojan se je v govoru na mednarodnem srečanju pisateljskega društva Pen na Bledu navezal na epsko pesnitev Izgubljeni raj Johna Miltona. Gre za svetopisemsko zgodbo o propadu človeka, govori pa o liku Satana. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Marjan Strojan

(1949)

11. maj 2017 ob 20:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ko govorimo o veri, je jasno, da vsak populizem predpostavlja, da obstaja krog verujočih, ki svojega voditelja vidijo kot nekakšno božanstvo. Ko se predajo temu voditelju in stojijo za njim, se podredijo pregovoru Srčno zaupaj Gospodu in se ne zanašaj na svoj razum. To pa nas pripelje do kaosa.

Ana Jurc