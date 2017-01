Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Razstava Otok v Kinu Šiška predstavlja nadaljevanje performansa, ki ga je umetnik začel sredi antwerpenskega kanala. Foto: Mark Rietveld Otok je bil zastavljen kot izstop iz realnosti, namenski pobeg, obenem pa preizpraševanje stalnice alienacije v današnji družbi. Foto: Mark Rietveld Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mark Požlep na otoku izoliranosti in individuuma

Večmedijska razstava v Kišu Šiška

12. januar 2017 ob 19:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vizualni umetnik Mark Požlep je decembra pet dni preživel na splavu sredi antwerpenskega kanala, kjer je bil njegov stik z zunanjim svetom omejen na občasne radijske prenose avtorskih dnevniških zapisov. Namensko zgrajen splav si je zamislil kot otok, na katerem se je spraševal o alienaciji v današnji družbi.

Projekt Otok, ki je nastal v okviru belgijske iniciative BRDG, umetnik trenutno predstavlja v ljubljanskem Kinu Šiška. Mark Požlep je otok izbral kot univerzalni in osebni simbol izoliranosti in individuuma. Zastavil ga je kot izstop iz realnosti, namenski pobeg, ki prek nezmožnosti komuniciranja in omejenosti gibanja odpira tudi vprašanje o stalnici izolacije sodobnega človeka.

Umetnik, ki svoje delo pogosto snuje po občutku sprotne refleksije, je v performans vključil tudi prihod skupine policistov, reševalcev in gasilcev, ki so želeli v zimski noči rešiti ujeto osebo sredi rečnega kanala. S svojim vztrajanjem na otoku pa je predstavil nujo po avtonomnem delovanju in obstoju sodobnega posameznika, zlasti prišleka, ki išče svoje mesto na zemljevidu. Razstava Otok v Kinu Šiška predstavlja nadaljevanje performansa, na ogled pa bo do 30. januarja.

Mark Požlep (1981), eden najopaznejših umetnikov svoje generacije, že od prvega nastopa na umetniškem prizorišču pred več kot desetimi leti izkazuje drugačen način dojemanja umetnosti. V zadnjih letih sta odmevala njegova projekta Čudnije od raja in Hogshead 733. V Čudnije od raja (v lanskem letu je projekt svoje nadaljevanje dobil v obliki gledališkega performansa Bolj čudno od raja v ljubljanskem Gledališču Glej) se je Požlep podal na turnejo šestih koncertov v nekdanje jugoslovanske republike in v domovih za starejše občane nastopil z glasbenim programom pesmi iz petdesetih in šestdesetih let jugoslovanske glasbe. V projektu Hogshead 733 sta skupaj z Maximom Berthoujem obnovila leseno ribiško ladjico in se z njo podala na njeno zadnjo, 733 milj dolgo, pot od francoskega Trebeurdena do škotske destilarne Bunnahabhain, kjer so jo predelali v sod za zorenje viskija.

Magister programa transmedijskih umetnosti na belgijski umetniški šoli Sint Lukas je maja 2016 prejel nagrado OHO.

M. K.