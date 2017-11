Marko Bulc v novem solo projektu premišlja altruizem

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Čeprav se je Bulc odločil narediti predstavo o altruizmu, nikogar ni vabil k sodelovanju. Tako je prevzel vlogo režiserja, koreografa, scenografa, oblikovalca kostuma, oblikovalca svetlobe, avtorja glasbe in izvajalca glasbe, avtorja besedila in nastopajočega. Foto: BoBo “Zagozda ali kajla je enostavna naprava, večinoma v obliki tristrane prizme, in je namenjena za razdvojitev, niveliranje ali trdno nameščanje česa.” To je ena od enigmatičnih izjav, ki napovedujejo premiero Bulčeve predstave. Foto: BoBo/Bunker Dodaj v

Prva altruistična predstava na odru Stare elektrarne

22. november 2017 ob 13:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

“Če v letalu pade pritisk, najprej nataknite kisikovo masko sebi, nato pomagajte drugim.” Je lajna, ki jo večno poslušamo na letalih, primer razumnega vedenja ali pa ilustracija nealtruistične družbe? Mare Bulc koncept altruizma raziskuje v novi predstavi.

V Stari mestni elektrarni bo režiser, avtor in performer Marko Bulc nocoj ob 18.00 in 20.00 premierno uprizoril svojo Prvo altrustično predstavo. Večkrat nagrajeni ustvarjalec na področju sodobne uprizoritvene umetnosti pri nas skuša z novim projektom na zabaven in unikaten način premisliti altruizem, so pojasnili pri zavodu Bunker.

Gledališki režiser Marko ali Mare Bulc, ki deluje tudi kot igralec, pisec dram in dramatizacij ter intermedijski umetnik, se je v svojih dosedanjih predstavah loteval različnih tem, od egoizma do migracij. Desetletje po njegovi zadnji solo uprizoritvi z naslovom Zadnja egoistična predstava pa je v ospredju novega solo projekta nasprotni ekstrem - altruizem.

Na Bulčevo predstavo vabijo citati, kot sta "Altruizem definiramo kot obnašanje, s katerim pomagamo drugim, ne da bi za to pričakovali povračilo ali nagrado" in “Za nekatere človeške skupnosti je značilno, da se najprej najedo odrasli in zdravi, če kaj hrane ostane, jo pojedo otroci in bolni.”

Kleč aktivistične umetnosti

"Prva altruistična predstava korenini v Bulčevi frustraciji in nezadovoljstvu z večino videnih artivističnih projektov (tudi avtorjevih), ki nesrečne, nepravične, nezakonite in podobne mizerne situacije drugega in drugih izkoriščajo za samopromocijo in krepitev umetniškega ega ter so večinoma samozadostno vpeti v meje umetniškega sistema," so zapisali pri Bunkerju.

V proces se je po njihovih navedbah vključil prek delavnic in seminarjev v Münchnu, Lizboni, Droju, Londonu in Mariboru v okviru projekta Urban Heat, kjer se je učil o različnih praksah artivizma v urbanem okolju, ter prek praktičnega izobraževanja za predavatelja-vodiča pri ljubljanskem Inštitutu za urbane kulture, ki organizira urbane alternativne sprehode po Ljubljani, med njimi tudi Ljubljansko alternativno turo, ki jo zdaj vodi tudi v praksi.

"Altruistično" prevzel vso odgovornost nase

Čeprav se je Bulc odločil narediti predstavo o altruizmu, nikogar ni vabil k sodelovanju. Tako je prevzel vlogo režiserja, koreografa, scenografa, oblikovalca kostuma, oblikovalca svetlobe, avtorja glasbe in izvajalca glasbe, avtorja besedila in nastopajočega.

Ponovitev predstave bo v Stari mestni elektrarni v četrtek in petek ob 18.00 in 20.00, prihodnji teden, 29. novembra, pa še v Narodnem domu Maribor v sklopu 16. festivala Drugajanje in programa Nagib na oder.

