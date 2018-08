Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ameriški režiser, scenarist in producent Martin Scorsese, eno najbolj prepoznavnih imen hollywoodske kinematografije. Foto: EPA Dodaj v

Martin Scorsese

(1942 - )

8. avgust 2018 ob 13:52

New York - MMC RTV SLO

Moje življenje so vedno sestavljali filmi in religija. To je to. Nič drugega.





N. Š.