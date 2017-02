Maruša Majer na Berlinalu: Pri nas je scena majhna, ampak lažje prideš do vloge

Dobitnica nagrade programa Shooting Stars

15. februar 2017 ob 16:02

Berlin - MMC RTV SLO

Na dan podelitve nagrade mladim igralskim talentom v sklopu programa Shooting Stars smo se na Berlinalu pogovarjali z letošnjo slovensko prejemnico nagrade, Marušo Majer. Igralki je priznanje izročil britanski veteran Timothy Spall, ki je mladim kolegom na srce med drugim položil, naj opravljajo svojo domačo nalogo in bodo prijazni z ljudmi.

Program Shooting Stars letos praznuje 20. obletnico, od leta 1998 do danes so več kot 200 mladim nadobudnim igralkam in igralcem podelili priznanje za izstopajočo vlogo v preteklem filmskem letu. Med njimi najdemo imena, kot so Rachel Weisz (1998), Daniel Craig (2000), Daniel Brühl (2003), Ruth Negga (2006), Mélanie Laurent (2007), Carey Mulligan (2009), Alba Rohrwacher (2009), Alicia Vikander (2011) in Riz Ahmed (2012).

Velika odlika programa Shooting Stars je, da za nagrado upošteva nominirance iz celotne Evrope, tako da mladi igralski talenti iz manjših filmskih držav enakovredno stojijo ob boku tistim iz največjih. Postopek nagrajevanja poteka tako, da nacionalne filmske institucije (pri nas Slovenski filmski center) prireditelju predlagajo izstopajočo vlogo mladega igralca ali igralke (do 32 let) iz aktualne filmske ponudbe. Petčlanska žirija, ki jo letos sestavljajo igralka Dorka Gryllus (Madžarska), direktorica kastinga Lucinda Syson (Velika Britanija), režiser Xavier Koller (Švica), producentka Pandora da Cunha Telles (Portugalska) in filmski kritik Jan Lumholdt (Švedska), predloge pregleda in izbere 10 nagrajencev, ki jim nato februarja na Berlinskem filmskem festivalu podelijo poseben kipec. Pred Marušo Majer so od Slovencev to nagrado prejeli še Aleksandra Balmazović (2005), Iva Krajnc (2006), Marko Mandić (2007) in Jure Henigman (2013).

Treba je omeniti, da ta podelitev na Berlinalu ne spada med manjše dogodke, ampak poteka na odru največje dvorane Berlinale Palast, tako da nagrajenci stopijo na rdečo preprogo skupaj s filmsko ekipo osrednje premiere večera. Maruši Majer je tokrat nagrado podelil Timothy Spall, ki je ta večer na festivalu skupaj z Cillianom Murphyjem, Kristin Scott Thomas, Brunom Ganzem, Patricio Clarkson in režiserko Sally Potter predstavljal svoj novi film Zabava (The Party).

Za 31-letno Marušo Majer je bil nastop na rdeči preprogi in prejem nagrade iz rok legendarnega britanskega igralca vsekakor odmeven korak na njeni filmski poti, nas pa je seveda zanimalo, kaj se je dogajalo v zakulisju njene udeležbe na Berlinalu.

Timothy Spall svetoval pridnost in prijaznost

"Urnik je izredno gost. Še gostejši, kot sem pričakovala," pove Maruša o tem, kaj 10 nagrajencev med večdnevnimi dejvnostmi počne na Berlinalu. "Vse skupaj je zelo intenzivno. Dogodki si nenehno sledijo drug za drugim in danes smo že vsi precej utrujeni. Imeli smo različne sprejeme pri sponzorjih, ogromno fotografiranja, pa sestanek z različnimi kasting direktorji in agenti. Danes smo imeli na urniku obveznosti z novinarji, rdečo preprogo s podelitvijo nagrad, predtem pa še vaje. Vse je do minute natančno določeno in tudi v praksi vse poteka brezhibno."

In kako je bilo na prestižni podelitvi, je Timothy Spall nagrajencem dal kakšen nasvet glede njihove nadaljnje poklicne poti? "Podelitev je bila zabavna, s kolegi smo se imeli v zakulisju super. Všeč mi je bilo predvsem, kar nam je kot mladim igralcem rekel Timothy Spall, in sicer, da naj na svoji poti opravljamo svojo domačo nalogo in bomo prijazni z ljudmi. Potem pa je še dodal, da se naj, ko bomo kdaj v dvomih, osredotočamo le na vlogo, ki jo igramo."

Slovenska igralka je nagrado prejela za svojo vlogo v novem filmu Janeza Burgerja Ivan, ki so si ga dan pred podelitvijo ogledali tudi kasting direktorji in agenti, ki na Berlinalu prežijo na mlade talente. "Ogledali so si zgodnjo verzijo filma, ki še ni čisto končana. Po mojem občutku so bili zelo zadovoljni nad videnim. In mislim, da ne gre za lažen občutek. V filmu igram novopečeno mater, Ivan pa je moj novorojenček. Celoten film se dogaja v prvem tednu njegovega življenja. Ta teden za moj lik, ki ji je ime Mara, ni lahek, marsikaj se ji zgodi. Snemanje filma je bilo predvsem psihično zahtevno delo, ker sem morala dati res vse od sebe. Kakor so povedali ljudje tu na Berlinalu, ima film potencial ravno zaradi naravnosti in brutalnosti mojega lika.”

Tudi majhnost države ima svoje prednosti

Maruša Majer je igralka, ki kljub mladosti premore osupljiv razpon raznolikih vlog. En trenutek igra komične skeče v oddaji Studio City, v Burgerjevi drami pa skrajno čustvene like na robu psihološkega zloma. "Tudi sama mislim, da ne bi mogla dobiti bolj raznolikih vlog, kot jih trenutno dobivam. In to se mi zdi čudovito, ker se mi zaradi tega zdi, da kot igralka nisem enolična. Vsaka vloga mi je izziv zase in v vsaki vlogi poskušam najti zase nekaj, kar imam rada. Na obe delovni mesti pa grem zelo rada. Na Studiu City imamo že zelo utečeno ekipo in se imamo super, pri Ivanu pa gre za povsem drugačne vrste delo, ampak oboje je na svoj način super.”

Majerjeva je do danes zaradi nekaj televizijskih in filmskih vlog že prepoznan obraz na slovenski sceni. Kakšen status pa imajo v svojih državah preostali nagrajenci, s katerimi se je imela priložnost družiti v preteklih dneh? "Vsi so že zelo uspešni v svojih državah in v čast mi je, da sem v taki družbi. Ko prideš v takšno skupino ljudi, se lahko prepričaš, kako čisto vsi stojijo z nogami trdno na tleh. Po nekaj dneh druženja imam občutek, kot da jih že nekaj let poznam."

Se ji zdi, da imajo preostali udeleženci iz filmsko bolj razvitih držav, kakršne so Nemčija, Velika Britanija in Danska, že v izhodišču boljše možnosti kot igralci iz Slovenije? "Jaz se glede svojega položaja ne morem pritoževati. Verjamem pa, da nima vsak takšnega občutka. Tudi majhnost države ima namreč svoje prednosti. Ker se vsi poznamo med sabo, je zaradi tega tudi lažje dobiti vlogo. Meni denimo ni treba hoditi na avdicije, v tujini pa je to redna praksa. Pri nas lažje prideš do vlog kot v večjih državah. Scena je majhna, ampak vsekakor dostopnejša."

Pri takšni odmevni nagradi je logično pričakovati, da bi utegnila odpreti kakšna nova vrata na domači in predvsem na mednarodni sceni. "Na to se ne bi zanašala. Dobila sem občutek, da gre za svet, v katerem ni vse odvisno od tvojega dela, ampak je treba imeti tudi ogromno sreče. Gre za neke vrste loterijo."

Berlinski filmski festival se bo s podelitvijo nagrad filmom v tekmovalnem programu sklenil v soboto, nedelja pa je tradicionalno namenjena občinstvu, saj takrat po vseh dvoranah v mestu še enkrat zavrtijo filme, ki so jih predstavljali na 10-dnevnem festivalu.

Iz Berlina

Matic Majcen