Maruša Majer o zlati areni: "Nagrada mi pomeni veliko, upam, da tudi za slovenski film"

Nagrado v Pulju prejela za vlogo v filmu Ivan Janeza Burgerja

21. julij 2018 ob 19:24,

zadnji poseg: 22. julij 2018 ob 10:57

Pulj - MMC RTV SLO, STA

Slovenska igralka Maruša Majer je osvojila zlato areno za glavno žensko vlogo v kategoriji koprodukcij za vlogo Mare v filmu Ivan režiserja Janeza Burgerja. Najboljši hrvaški film na letošnjem 65. Pula Film Festivalu pa je postal celovečerec Mali režiserja Antonija Nuića.



"Ta nagrada mi pomeni veliko. Upam, da nekaj pomeni tudi za slovenski film," je po podelitvi nagrade za MMC dejala Maruša Majer. "Nagrada zlata arena ima zame poseben pomen, saj v svoji otroški zavesti še iz časov prejšnje države nosim spomine na naše velike igralce, ki so domov prinašali nagrade iz Pulja. Puljski festival doživljam kot ostanek tistega časa, zato je velika čast biti tu nagrajena. Ob tem pa je velika čast tudi biti s filmom izbran v festivalski program, kar odraža sodelovanje s hrvaškim filmom," je pristavila.

"Težko bi našli bolj pompozen prostor za prikazovanje filmov, kot je puljska arena, ki skupaj z bližino morja sredi poletja pričara res izjemen festivalski prostor," je sklenila misel z oceno prizorišča.

"Neverjetna moč materinskega instinkta"

Talentirana slovenska igralka, ki je bila za isto vlogo na lanskem Berlinalu uvrščena med deset izjemnih evropskih mladih igralcev, je bila v Pulju nagrajena kot najboljša v konkurenci kolegic v kategoriji manjšinskih hrvaških koprodukcij. Žirija je med drugim ocenila, da je v tem filmu "udejanjila neverjetno moč materinskega instinkta".

Zlata arena za najboljši film v tej kategoriji je pripadla celovečercu Žaba režiserja Elmirja Jukića, ki je tudi nagrajenec za najboljšo režijo. V hrvaškem programu najstarejšega filmskega festivala v sosednji državi se je sicer za zlate arene od prejšnje sobote potegovalo deset hrvaških in sedem koprodukcijskih celovečernih filmov.

Velika zlata arena za film Mali režiserja Nuića

Nuićev celovečerec je dobil veliko zlato areno za "uspešno predstavitev odnosa med očetom in sinom v kriminalnem okolju", je zapisala žirija. Kot so dodali, "nam avtorski svet filma predstavlja vzporedno resničnost okolja, v kateri živimo".

Poleg velike zlate arene si je Nuićev celovečerec prislužil tudi nagrado oktavijan, ki jo podeljujejo filmski kritiki, kot tudi zlato areno za posebne učinke, so sporočili danes organizatorji.

Največ zlatih aren, po pet, sta dobila filma Osmi povjerenik režiserja Ivana Salaja ter Comic sans režiserja Nevija Marasovića. V Salajevem filmu je nagrajenec za najboljšo stransko vlogo Borko Perić, celovečerec pa je bil najboljši tudi ko gre za glasbo, scenografijo, kostumografijo in vizualne učinke.

Najvišja ocena občinstva za film Comic sans

V filmu Comic sans je najboljšo festivalsko moško vlogo odigral Janko Popović Volarić, najboljšo stransko žensko vlogo pa Nataša Janjić. Zlato areno podelijo tudi za montažo in oblikovanje zvoka. Film Comic sans je prav tako dobil najvišjo oceno občinstva letošnjega festivala.

Nagrada za najboljšo glavno žensko vlogo je v rokah Doris Šarić-Kukuljica za vlogo v filmu Lada Kamenski režiserke Sare Hribar, ki je dobila nagrado tudi za najboljši scenarij. Sari Hribar je pripadla še nagrada breza za najboljšo debitantsko režijo.

Nagrade so zvečer slovesno podelili v znamenitem antičnem amfiteatru v Pulju pred predvajanjem muzikala Mamma mia: Here We Go Again, ki so ga delno snemali na hrvaškem otoku Vis. Napovedana je udeležba režiserja Ola Parkerja in dela igralske ekipe. Parkerjev film bodo sicer predvajali zunaj mednarodnega festivalskega programa, v katerem je tekmovalo 13 celovečernih filmov.

Festival bodo sklenili v nedeljo z reprizami nagrajenih hrvaških filmov.

