Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Sociologi so v preteklosti že preučevali nagnjenost k mizoginiji v stereotipno "piflarskih" skupnostih. Zelo poenostavljeno gre za to, da so pripadniki teh skupnosti pogosto izključeni iz tradicionalnih izkazovanj možatosti; zato iščejo "varno" okolje, v katerem lahko izkusijo moške privilegije dominance, sprejetosti in nadrejenosti. Foto: Reuters Leta 2012 je prav založba Marvel Comics poskrbela za prvo gejevsko poroko v stripovskem svetu, in sicer v seriji Astonishing X-Men. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Marvelovi stripi: ni prostora za ženske?

Junakinje so "krive" za slabšo prodajo stripov, je nova teorija

3. april 2017 ob 21:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Podpredsednik oddelka za prodajo pri podjetju Marvel je našel krivca za stalno padajočo prodajo stripov v tiskani obliki: studio se po njegovem mnenju "preveč trudi" za raznolikost in vpeljavo ženskih likov, bralci pa - po njegovih besedah - "vihajo nosove", ker "nočejo ženskih likov".

Podjetje Marvel je v zadnjih letih zavestno stremelo k raznolikosti, še posebej kar se tiče vpeljave ženskih likov. Med drugim so predstavili nove različice znanih junakov: Thor je zdaj ženska, Riri Williams pa je temnopolta najstnica, ki je "prevzela" IronManovo zgodbo kot Ironheart. Miles Morales je rasno mešani novi Spider-Man, Kamala Khan pa je najstnica muslimanske vere in obenem aktualna Ms Marvel.

Feministična avtorica Roxanne Gay je pred kratkim postala prva temnopolta avtorica, ki piše za Marvel. Njen grafični roman World of Wakanda se vrti okrog vojaških sil v izmišljeni afriški državi, ki jih tvorijo izključno ženske.

A na nedavnem srečanju Marvelovih funkcionarjev je podpredsednik prodaje David Gabriel na temo slabe prodaje stripov precej prostodušno izjavil, da se bralci držijo svojih starih ljubljencev. "Do nas prihajajo informacije, da ljudje nočejo še več raznolikosti. Sploh niso hoteli ženskih likov. To smo slišali, ne glede na to, ali verjamemo tem podatkom ali ne."

Dodal je še: "Ne vem, ali to res drži, ampak kar se prodaje tiče ... Če je bil kak lik drugačen, naši novi ženski liki, vse, kar ni klasična Marvelova postava, so ljudje vihali nosove."

Popravljanje škode?

Gabriel je - po besnem odzivu na družbenih omrežjih - sicer še razjasnil, da je hotel povedati samo, da nekatere pri Marvelu skrbi, da podjetje opušča like, ki so od nekdaj jedro znamke. Seveda pa obstaja tudi "navdušeno" občinstvo za like, kakršna sta Miles Morales in Ms Marvel, se brani. "Ne razumite me narobe, novi liki ne grejo nikamor! Ponosni in navdušeni smo, da lahko vpeljujemo nove junake, ki predstavljajo nove glasove in nove izkušnje, ter jih v Marvelovem vesolju pomešamo med naše ikonične junake."

"Dobili smo tudi sporočila od naših trgovin, ki so navdušene nad novimi liki in naslovi ter jih hočejo še več! Kar pomeni, da poznamo obe plati zgodbe. Edina sprememba bo, da bomo poskrbeli, da ne pozabimo na svoje osnovne like."

Ljubitelji stripov so se na družbenih omrežjih ostro odzvali na Gabrielove pripombe in poudarili še druge Marvelove spodrsljaje: v zadnjih letih se pogosto zatekajo k ponovnim začetkom in reciklažam zgodb, kar ustvarja (pre)kompleksno mrežo prepletenih in vzporednih svetov, pa tudi produkcijo, ki ji zvesti bralci ne morejo več slediti.

Zakaj ljubitelji stripov nočejo, da bi dekleta reševala svet?

Sociologi so v preteklosti že preučevali nagnjenost k mizoginiji v stereotipno "piflarskih" skupnostih. Zelo poenostavljeno gre za to, da so pripadniki teh skupnosti pogosto izključeni iz tradicionalnih izkazovanj možatosti; zato iščejo "varno" okolje, v katerem lahko izkusijo moške privilegije dominance, sprejetosti in nadrejenosti.

A. J.