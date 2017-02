Marxov Kapital izdatno presegel pričakovanja dražitelja in ponudnikov

Na dražbi v Frankfurtu prodan za 200.000 evrov

23. februar 2017 ob 11:49

Frankfurt - MMC RTV SLO

Na nedavni dražbi v Frankfurtu so prodali primerek prve izdaje Kapitala Karla Marxa - znesek, ki ga je bil kupec pripravljen odšteti za to knjigo iz leta 1867, pa je krepko presegel pričakovanja udeležencev dražbe.

Gre za prvi zvezek Kapitala, ki torej letos šteje natanko 150 let, na trgu starih knjig pa naj ne bi bilo prisotnih veliko primerkov iz te naklade. Šele po Marxovi smrti je sourednik drugega in tretjega dela Friedrich Engels v letih 1885 in 1894 objavil še ta dva dela. Sicer pa je bil Kapital sprva zamišljen kot večji projekt, ki naj bi obsegal kar šest zvezkov.

Marxovo lastnoročno posvetilo

Dražbena hiša je za ta prvi zvezek, ki nosi podnaslov Produkcijski proces kapitala, v svojem katalogu objavila izklicno ceno 1.600 evrov. Se pa ta 784 strani dolga izdaja ponaša z lastnoročnim posvetilom avtorja, tako da cena, ki so jo postavili pri dražbeni hiši Döbritz Frankfurt, ni bila prav visoka. In tako je končni znesek konkretno pretresel tako dražitelja kot tudi večino interesentov v dvorani - višina ponudb je namreč kar rasla in rasla ter se ustavila šele pri okroglih 200.000 evrih, poročajo nemški mediji.

Leto 2018 bo v znamenju Karla Marxa

Omenimo še, da bo naslednje leto tudi v znamenju Marxa, saj bo minilo 200 let od njegovega rojstva. Marx se je rodil leta 1818 v Trierju v Nemčiji, kjer se mu bodo poklonili s praznovanji, v središču katerih bo pregledna razstava o njegovem življenju in vplivu. Marx je študiral pravo in filozofijo ter iz filozofije tudi doktoriral. Med letoma 1842 in 1843 je urednikoval časniku Rheinische Zeitung v Kölnu. Kasneje se je podal v Francijo, vendar so ga iz njene prestolnice leta 1845 izgnali zaradi njegove politične dejavnosti. Nazadnje se je štiri leta kasneje ustalil v Londonu, kjer je leta 1883 umrl in je tam tudi pokopan.

Karl Marx je razvil zgodnji materialistični nauk in kritiko politične ekonomije kot teoretsko osnovo socialne revolucije, s katero bi proletariat odpravil razredne odnose ter ustanovil komunistično družbo. Leta 1848 je z Engelsom napisal Komunistični manifest, ki velja za temeljno delo socialističnega in komunističnega gibanja. V zgodovino se je zapisal kot eden politično najvplivnejših mislecev 19. in 20. stoletja, vendar tudi v 21. stoletju njegovi stališča ponovno pridobivajo veljavo, kar je še posebej spodbudila globalna gospodarska kriza, ki je nastopila leta 2008.

Kultna knjiga, ki pa jo je le malokdo prebral

Kapital, s podnaslovom Kritika politične ekonomije, velja za kultno knjigo, ki jo mnogi navajajo iz ideoloških vzgibov, vendar so jo le maloštevilni prebrali. Tako je tudi britanski pisatelj George Bernard Shaw nekoč dejal: "Slavni prvi zvezek Kapitala sem dejansko prebral zgolj zato, da bi ugotovil, da te knjige sicer ni prebral nihče."

"Kot kapitalist je [kapitalist] le poosebljen kapital. Njegova duša je duša kapitala. Kapital pa ima en sam življenjski gon, gon po tem, da se ovrednotuje, da ustvarja presežno vrednost, da s svojim konstantnim delom, produkcijskimi sredstvi, vsrkava največjo mogočo množino presežnega dela. Kapital je mrtvo delo, ki oživlja le po vampirsko, z vsrkavanjem živega dela, in živi toliko bolj, kolikor več ga vsrkava," je eden izmed znanih odlomkov iz Kapitala. Delo je v slovenščini dosegljivo v kar treh prevodih, katere podpisujejo Stane Krašovec, Ivan Lavrač in Mojca Dobnikar.

P. G.