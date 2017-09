Matilda in njene žemljice ali kako je videti feministično-postdramska burleska

Premiera plesne predstave v klubu Gromka

14. september 2017 ob 15:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Z večerom tehnoburleske kontinuirano nastajajo novi umetniški prispevki, komentarji in sporočila, s katerimi neposredno nagovarjajo občinstvo in razvijajo tematske bloke, like ali zgodbe, ki se postopoma vzpostavljajo in odkrivajo gledalcem svoje bivanje."

Uvodne besede so zapisali pri zavodu Emanat, producentu predstave Matilda Buns in njene žemljice, ki bo drevi doživela premierno izvedbo v klubu Gromka na Metelkovi. S serijo Tatovi podob predstavljajo, katere del je predstava, skupina Feminalz vzpostavlja način dela, v katerem člani in članice skupine podrobneje pogledajo v življenje enega od tehnoburlesknih likov.

Raziskovanje "feministično-postdramske burleske"

Avtorica in izvajalka drevišnje predstave je koreografinja in plesalka, plesna pedagoginja in oblikovalka svetlobe Urška Vohar, sicer pa je predstava plod sodelovanja skupine Feminalz in so jo pri Emanatu nadalje opisali kot "redni, modularni, presenetljivi, nikoli isti in predvsem umetniško-družaben večer".

V procesu dela, ki ga je skupina Feminalz začela razvijati leta 2013, njeni avtorji in avtorice ambiciozno razmišljajo in raziskujejo "feministično-postdramsko burlesko". Drevi se bo v solo večeru kot prva predstavila Voharjeva, ki kot članica Feminalz nastopa pod umetniškim imenom Matilda Buns.

Kdo ali kaj je ta razvpita Matilda?

Matilda je ženska, vsaj ponavadi je videti kot ženska. Ni umetnica, vendar najde navdih v vsakdanjih stvareh. Rada poje, udarja po bobnih in piše pesmi. Dela s podobami, ki izhajajo iz njenih sanjarjenj, vendar ne izključno. Oder je njen dom in tam resnično zaživi. V svojem prvem samostojnem projektu bo Matilda nadaljevala delo na vsakdanjih stvareh in odkrivala skoraj neskončne možnosti metafor, ki jih te stvari ponujajo. Želi ustvarjati s kolektivno povratno informacijo, saj je del kolektiva, imenovanega Tatovi podob, ki že deluje po tem principu.

Kot so še zapisali pri Emanatu, Matilda teži k naslavljanju situacije, ki jo vznemirjajo v njenem vsakdanjem življenju in jih uprizoriti na odru. Trenutno jo vznemirjajo smrt, staranje in smisel življenja, brezbrižnost, pomanjkanje empatije, šovinizem, materializem ter neuslišana želja po materinstvu. Njen načrt je, da vse te pojme dodobra preuči, prežveči in izbljuva v performans, ki bo pričal o svetu, v katerem se je trenutno znašla.

Urška Vohar je diplomirala iz plesa in koreografije na School for New Dance Development v Amsterdamu. Sodelovala je s številnimi priznanimi slovenskimi in tujimi ustvarjalci. Od leta 2006 živi in ustvarja v Ljubljani. Kostumografijo predstave podpisuje Urška Recer, izbrano in avtorsko glasbo Luka Prinčič, Janko Oven pa je poskrbel za oblikovanje luči.

Premiera predstave Matilda Buns in njene žemljice je napovedana ob 21. uri v klubu Gromka na Metelkovi, ponovitvi bosta na istem prizorišču, in sicer 14. oktobra v sklopu Festivala Mesto žensk ter 16. novembra.

P. G.