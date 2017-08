Matjaž Pikalo izbran za priznano rezidenco na Univerzi v Iowi

Pesniški rezidenčni program v Iowi ima bogato tradicijo

19. avgust 2017 ob 12:09

Des Moines - MMC RTV SLO, STA

Priznanega mednarodnega pisateljskega rezidenčnega programa na ameriški univerzi v Iowi se bo kot eden od 30 izbrancev udeležil tudi slovenski literat, glasbenik in vsestranski umetnik Matjaž Pikalo.

Pikalo je doslej objavil pet pesniških zbirk in več knjig za otroke. Za delo Luža je leta 2002 prejel večernico, leta 2004 italijansko nagrado umetnost brez meja za delo Misli dobro in modro, nagradil ga je tudi kongres Ibby v Cape Townu. Trenutno je po njegovem scenariju v produkciji film o Ivanu Cankarju. Sicer je tudi glasbenik in nastopa tako sam kot v skupini Autodafe. Njegovo sodelovanje v rezidenci sta omogočila ameriško veleposlaništvo v Ljubljani in Univerza v Iowi, je navedeno na spletu.

Pisateljski rezidenčni program na ameriški Univerzi v Iowi ima bogato tradicijo, vsako leto pa se ga udeležujejo avtorji z vsega sveta. Cilj programa je omogočiti prostor in čas za pisanje, branje, raziskovanje, prevajanje in druge dejavnosti, na primer izvajanje predavanj in panelne diskusije, hkrati pa postati del kreativne literarne in akademske skupnosti univerze.

Od leta 1967 do danes se je rezidence udeležilo več kot 1400 avtorjev najrazličnejših narodnosti s celega sveta. Med njimi sta bila tudi prejemnika Nobelove nagrade za literaturo Orhan Pamuk in Mo Yan.

Med letošnjimi udeleženci programa bodo poleg Pikala tudi nigerijski pisatelj Gimba Kakanda, mehiški pisatelj Xavier Villanova, belgijska pesnica Fatena Alghorra in Venezuelka Enza Garcia Arreaza. Letošnja 50. izdaja, ki se bo pričela danes, bo trajala do 7. novembra.

G. K.