Mazzini bo z Izbrisano filmsko srenjo snubil v San Sebastianu

Posnel ga je po svojem istoimenskem romanu

18. avgust 2017 ob 18:33,

zadnji poseg: 18. avgust 2017 ob 18:36

San Sebastian - MMC RTV SLO, STA

Zgodba v Izbrisani govori o 36-letni Ani, ki rodi v krajevni bolnišnici. Vse poteka po načrtih, razen majhne, birokratske težave: Ana ni zavedena v računalniških datotekah.

Najbrž gre za računalniško napako. Skratka, nič resnega. Po nekaj dneh se Ana znajde v kafkovskem procesu in okoliščinah: njeno ime se ne pojavlja v računalniku, kar pomeni, da je brez socialne varnosti in brez stalnega naslova. Nenadoma je Ana tujka, čeprav je vse življenje preživela v Sloveniji. Pravno ne obstaja in posledično je njen otrok sirota, ki je lahko oddana v posvojitev, so vsebino povzeli na Slovenskem filmskem centru.

Iz avtorjeve glave le na filmsko platno

Celovečerni film v postprodukciji, ki nastaja v režiji in po scenariju Mihe Mazzinija, bo producentom, distributerjem in mednarodnim agentom predstavljen v sklopu Glocal in Progress na 65. filmskem festivalu v San Sebastianu. Mazzini je zadovoljen, da bo film "po toliko letih bivanja v njegovi glavi prišel tudi na platna".

Filmski festival v San Sebastianu bo potekal od 22. do 30. septembra. Festivalski sklop Glocal in Progress je bil ustanovljen pod okriljem oddelka za kulturo in jezikovno politiko znotraj baskovske vlade in vzpodbuja razvoj filmske industrije v manjšinskih jezikih. Poleg Mazzinijeve Izbrisane bosta v sklopu, ki ponuja možnost pridobivanja dodatnih sredstev in pridobivanja podpore mednarodnih distributerjev, med 25. in 27. septembrom predstavljena še romunski in španski film, ki sta prav tako v postprodukciji.

Zgodbo o izbrisanih je moral povedati

Izbrisana je slovensko-hrvaško-srbska koprodukcija, slovenski producent je Gustav film. Mazzini je presodil, da je zgodbo o izbrisu dela državljanov leta 1992 preprosto treba povedati. Sprva jo je zapisal kot scenarij za film, ko pa se je izkazalo, da filma ne bo mogel posneti, jo je prelil v roman, ki je leta 2014 izšel pri založbi Goga. Sledila sta mu še srbski in makedonski prevod, nato pa se je ponovno lotil filmskega projekta.

O tem, da bo film Izbrisana predstavljen na festivalu v San Sebastianu, je Mazzini povedal: "Lahko se le zadovoljno smehljam in se zahvaljujem vsem, ki so pomagali, da bo film po toliko letih bivanja v moji glavi prišel tudi na platna. Ko se je znova pokazalo upanje za film, sem se lotil pisanja v tretje in se nisem upal veseliti do zadnjega snemalnega dne – po toliko letih dela s projektom imamo tudi optimisti dovoljenje za vraževernost."

A. K.