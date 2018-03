McEnroe za 8 milijonov prodal sliko, ki jo je navdihnil zloglasni morilec Manson

Želel je, da bi jo ljudje lahko videli in preučevali

11. marec 2018 ob 17:04

London - MMC RTV SLO

Denarnica nekdanjega teniškega zvezdnika Johna McEnroja je precej debelejša - vanjo je kapnilo več kot osem milijonov evrov, ki jih je zaslužil s prodajo slike Helter Skelter I.

Leta 2007 jo je naslikal znani losangeleški umetnik Mark Bradford, ki je lani ZDA zastopal tudi na beneškem bienalu, navdih zanjo pa je našel v zloglasnem serijskem morilcu Charlesu Mansonu, ki je skušal pod imenom "Helter Skelter" (bil je obseden z istoimensko pesmijo Beatlov) sprožiti apokaliptično rasno vojno.

Legendarni teniški igralec, ki je v 80. letih kraljeval na teniških igriščih, danes pa je analitik za ESPN, je ogromno, 10-metrsko sliko kupil pred štirimi leti, od takrat je visela v njegovem stanovanju na Mannhattnu.

Ob prodaji je dejal, da upa, da bo od zdaj naprej visela kje, kjer jo bodo lahko ljudje videli in preučevali. Dražbo je izvedel londonski Phillips, novi lastnik ni znan, zanjo pa so iztržili 10,4 milijona ameriških dolarjev (8,5 milijona evrov).

Hotel je, da bi okrivili Črne panterje

83-letni Manson je v zaporu umrl novembra lani. Bil eden izmed najzloglasnejših množičnih morilcev 20. stoletja in je tudi desetletja po grozljivem poletju veljal za simbol zla in groze, ki sta pretresla svet.

Bil je vodja kulta, katerega privrženci so leta 1969 izvedli vrsto grozljivih umorov, ki so pretresli Ameriko. Svojim sledilcem je naročil, naj morijo v bogatih belskih soseskah. V dveh večerih so Mansonovi privrženci umorili sedem ljudi, zadali 169 vbodnih in sedem strelnih ran. Med žrtvami je bila tudi žena režiserja Romana Polanskega Sharon Tate, 26-letna obetavna in lepa igralka, ki je bila v času umora v osmem mesecu nosečnosti.

Kot je med sojenjem trdilo tožilstvo, je Manson, ki je vseskozi zavračal krivdo, hotel začeti rasno vojno in je upal, da bo policija za umore okrivila revolucionarno temnopolto organizacijo Črni panterji, a je policija kmalu prišla na sled pravim storilcem.

Manson je bil pozneje obsojen tudi za naročilo še dveh umorov in je služil dosmrtno zaporno kazen zaradi naročila umorov devetih ljudi.

John McEnroe Is Selling a Helter Skelter-Inspired Painting by Mark Bradford: https://t.co/HO1RCbOX0D pic.twitter.com/QTocYoh61E — artnet (@artnet) February 9, 2018

T. H.