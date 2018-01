Med bleščečimi lučmi in globokimi sencami – silovitost pripovedi Nina Migliorija

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nino Migliori: Ljudje iz Emilije, Emilija-Romanja, 1959. Foto: Fondazione Nino Migliori Nino Migliori: Leteči menihi, 1956. Foto: Fondazione Nino Migliori Sorodne novice Potovanje v Italijo – neorealistične podobe italijanskih fotografov

30. januar 2018 ob 10:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Galeriji Fotografija predstavljajo Nina Migliorija, fotografa, ki svojega objektiva ne usmerja toliko v dokumentiranje kot pripovedovanje zgodb, predvsem pa v vstopanje v dialoga z ljudmi, zlasti tistimi, ki jih fotografira. S svojim drugačnim pristopom k fotografiji se je zapisal med najbolj prepoznavne predstavnike evropske vizualne kulture druge polovice 20. stoletja.

Leta 1926 v Bologni rojeni Nino Migliori se je od samega začetka posvečal neorealistični fotografski pripovedi, hkrati pa se je loteval tudi novih in izvirnih, eksperimentalnih pristopov in materialov, vzpostavil pa inovativen pristop h kreiranju fotografskih zgodb. V želji sestavljanja zgodb uporablja sekvence, denimo zaporedne posnetke treh črno oblečenih žensk na svetlih kamnitih stopnicah.

Prostor vselej opazuje na zelo oseben način. Za vsa njegova dela je značilna tudi impresivno uporabljena svetloba, pa naj gre za bleščeče luči ali temačne, globoke sence, okna v temi in figure, ki delujejo kot prikazni, v zgodbah ustvarjajo drugačne občutke.

S senzibilnostjo nad družbene anomalije časa

Migliori je predstavnik novega fotografskega sloga v povojni Italiji, "ki se je postavil zoper uradne podobe fašističnega obdobja, retorike parad in uradnih portretov". Odkril je nov način fotografiranja, saj je združil filmski pristop, družbeno napetost časa, pomen in moč pripovedovanja skozi fotografijo s pomočjo izjemne domišljije in senzibilnosti.

Ob skupni razstavi italijanskega neorelaizma

Migliorijeva dela so tudi del razstave Neorealizem – nova podoba v Italiji 1932—1960, ki je na ogled v Narodni galeriji. Ta združuje več kot 200 fotografij najpomembnejših italijanskih fotografov iz obdobja neorealizma, tudi Migliorijevih. Na postavitvi proučujejo obstoječe odnose med fotografijo in drugimi umetnostnimi področji, kot sta film in književnost. Predstavljeni so navdihi in razlogi, ki so umetnike vodili pri njihovem delu. Čeprav so imeli ti na začetku različne poglede in kulturne pristope, jih je njihovo delo pripeljalo do koherentnega rezultata. Projekt tudi predstavi novo razlago fenomena neorealizma, katerega izvor bi lahko našli v fašistični dobi.

Vse podobe in dodatno gradivo so tematsko predstavljeni tako, da izpostavijo glavne značilnosti neorealistične podobe in postavijo delo sočasnih fotografov v ustrezno perspektivo. Razstava je plod sodelovanja Narodne galerije in Galerije Fotografija z organizacijo Admira iz Milana. Njena avtorica je Enrica Vigano, kritičarka, novinarka in kustosinja z Admire. Vodji projekta sta Barbara Čeferin in Tina Buh, obe postavitvi pa lahko ujamete do 31. marca.

VIDEO Italijanski neorealizem v Narodni galeriji

