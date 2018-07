Med gradnjo novega Lidla v Paraćinu v Srbiji odkrili nekropolo iz bronaste dobe

Najdbe so iz obdobja od 1500 do 1000 pr. n. št.

24. julij 2018 ob 11:25

Beograd - MMC RTV SLO, STA

Arheologi so v naselju Gloždak v Paraćinu v Srbiji naleteli na grobišče iz bronaste dobe.

Na ostanke nekropole iz obdobja od 1500 do 1000 pr. n. št. so naleteli med zaščitnimi arheološkimi izkopavanji na gradbišču bodoče trgovine Lidl, so poročali na Radioteleviziji Srbije.

Prvi sloj zemlje

Za zdaj so odstranili šele prvi sloj zemlje. Pomembne arheološke najdbe pa pričakujejo na globini enega metra.

Zaščitna izkopavanja, ki jih v skladu z zakonom o kulturni dediščini financira nemški trgovec, bodo predvidoma trajala 30 dni.

Najdbe presegajo pričakovanja

Kot je povedal Vojislav Filipovič z Arheološkega inštituta v Beogradu, nahajališče za zdaj presega njihova pričakovanja, saj gre verjetno za z najdbami zelo bogato lokacijo.

N. Š.