Med nagrajenci za umetnost Kennedyjevega centra tudi Cher in Philip Glass

Podelitev 41. nagrad bo v začetku decembra

27. julij 2018 ob 11:25

Washington - MMC RTV SLO, STA

Letošnji dobitniki ameriških nagrad za umetnost Kennedyjevega centra so pevki Cher in Reba McEntire, skladatelj Philip Glass, džezovski saksofonist Wayne Shorter in zasedba muzikala Hamilton.

Podelitev 41. nagrad bo v začetku decembra.

Sprejem v Beli hiši pod vprašajem

V skladu s tradicijo sprejem za nagrajence v Beli hiši gostita predsednik ZDA in prva dama, ki se nato udeležita še podelitve.

Lani se je tradicija zamajala, saj je Donald Trump odpovedal udeležbo na dogodku. Več nagrajencev je namreč zaradi nestrinjanja z njegovo politiko zagrozilo, da bodo bojkotirali podelitev.

Kako bo letos, še ni znano, ker Cher sodi med glasne in neumorne kritikinje Trumpa.

Doslej so to prestižno nagrado med drugim prejeli Meryl Streep, Aretha Franklin, Robert De Niro, George Lucas, Tom Hanks in Sting.

