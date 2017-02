Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Patricija Crnkovič je Slovenijo in RTV Slovenija na tekmovanju zastopala že pred štirimi leti. Foto: Nikola Janušič Žiriji je predsedoval Tomaž Rode. Foto: Nikola Janušič Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Med najboljše evropske mlade plesalce se vrača Patricija Crnkovič

Slovenski izbor za tekmovanje

10. februar 2017 ob 18:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenijo bo na letošnjem Evrovizijskem tekmovanju mladih plesalcev zastopala Patricija Crnkovič, ki se na eno najpomembnejših mednarodnih plesnih tekmovanj odpravlja že drugič.

Tekmovanje, na katerem je prvič nastopala že leta 2013, jo bo junija popeljalo na Malto. Patricijo Crnkovič je soglasno izbrala žirija v sestavi Tomaž Rode (predsednik žirije), Rosana Hribar in Maruša Vidmar. Na izboru, ki je potekal v Studiu 1 Televizije Slovenija v organizaciji Uredništva glasbenih in baletnih oddaj Televizije Slovenija (in v sodelovanju z Društvom baletnih umetnikov Slovenija) je je predstavilo šest nadarjenih mladih plesalk. Poleg izbrane predstavnice so zaplesale še Špela Jezovšek, Arnika Matko Juvančič, Katarina Miklavec, Vita Mutec in Ingrid Tušar.

Spodbuda mladim plesalcem, da pokažejo svoj potencial

Evrovizijsko tekmovanje mladih plesalcev prirejajo na dve leti, namenjeno pa je najboljšim mladim plesalcem, starim od 16 do 21 let. Tekmovanje, ki ga prenašajo številne televizijske hiše po Evropi, prireja Evropska radiodifuzna zveza EBU, katere članica je tudi RTV Slovenija. Vsaka od članic zveze EBU pošlje na tekmovanje svojega najboljšega predstavnika, na tekmovanje pa se lahko prijavijo plesalci vseh plesnih zvrsti. EBU je dogodek zagnala pred 31 leti kot partnerja Evrovizijskemu tekmovanju mladih glasbenikov. To tekmovanje je pomemben dogodek tako za mlade plesalce kot za promocijo plesne umetnosti preko javnih medijev, ki skrbijo za pomembnost kulturnih dogodkov. Mlade evropske plesalce spodbuja, da dokažejo svoj potencial pred žirijo in številnimi televizijskih gledalcev.

Slovenijo so doslej na tekmovanju zastopali Urša Vidmar (1993), Damjan Mohorko (1995), Ana Klašnja (1997,1999), Eva Gašparič (2001), Anže Škrube (2003), Alena Medič (2005), Petra Zupančič (2011), Patricija Crnkovič (2013) in Staša Tušar (2015).

M. K.