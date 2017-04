Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kompas francoskega pisatelja Mathiasa Enarda razkriva, kako zelo sta od nekdaj povezana in prepletena Zahod in Vzhod in kako problematičen je bil in je še vedno pogled Zahoda na Vzhod. Foto: BoBo V Jeruzalemu živeči pisatelj david Grossman je mednarodno pozornost leta 1987 pritegnil s publicistično analizo arabsko-izraelskega spora z naslovom Rumeni veter. Med Grossmanovimi deli imajo tudi sicer poseben pomen analize razmer na Bližnjem vzhodu - nenazadnje je v libanonskih vojnih spopadih leta 2006 tragično izgubil sina. Po njegovi smrti je (v družbi še dveh pomembnih izraelskih pisateljev, Amosa Oza in A.B. Jeošue, sprti strani v Libanonu pozval k premirju na odmevni novinarski konferenci. Šest zelo močnih avtorjev je preživelo izločanja, pri katerih je žirija upoštevala 123 romanov v angleškem prevodu. Za "outsiderko" velja 39-letna Argentinka Samanta Schweblin. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Med nominiranci za mednarodnega bookerja tudi stari znanci slovenskih bralcev

V ožjem izboru kar dva izraelska pisca

21. april 2017 ob 13:37

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Za mednarodno nagrado bookerse med drugim poteguje roman Kompas francoskega pisca Mathiasa Enarda, ki se je v okviru festivala Fabula prejšnji mesec mudil v Ljubljani. Še pred tem smo v naših krajih gostili še dva letošnja nominiranca, Amosa Oza in Davida Grossmana.

Med šestimi nominiranci za mednarodnega bookerja, namenjenega prevodnim delom v Veliki Britaniji, sta torej kar dva izraelska avtorja: Amos Oz z romanom Judas in David Grossman z romanom Konj pride v bar (A Horse Walks Into a Bar).

Na seznamu so poleg Enarda še avtorji iz Argentine, Danske in Norveške. Dobitnik priznanja bo znan 14. junija.

Amos Oz je bil za nagrado že nominiran leta 2007, tokrat pa je na seznamu z zgodbo o odraščanju, postavljeno v sredino 20. stoletja v Jeruzalem. Drugi izraelski nominiranec, David Grossman, je v glavno vlogo v romanu A Horse Walks Into a Bar postavil stand-up komika, ki se na odru provincialnega izraelskega nočnega kluba zlomi pred občinstvom. Fabula je Grosmanna v Ljubljano pripeljala leta 2010, Amos Oz, ki se ga že leta omenja v isti sapi z Nobelovo nagrado, pa se je na vabilo Mladinske knjige odzval dve leti kasneje.

Francoski pisatelj Mathias Enard je v Kompasu, ki ga v že lahko berete v slovenskem prevodu Suzane Koncut, opisal nespečnega muzikologa, ki se spominja svojega življenja in svojih potovanj na Bližnji vzhod. S kompleksnim delom, ki je dobilo tudi Goncourtovo nagrado, se je Francoz letos predstavil slovenskemu občinstvu na festivalu literatur sveta.

Za nagrado so nominirani še norveški pisatelj Roy Jacobsen z delom The Unseen o družini, ki živi na majhnem ribiškem otoku v Skandinaviji, danska avtorica Dorthe Nors z delom Mirror, Shoulder, Signal o ženski srednjih let in njenih poskusih, da bi se naučila voziti, ter argentinska avtorica Samanta Schweblin z romanom Fever Dream. Njena pripoved se začne z žensko na smrtni postelji na kliniki v podeželski Argentini, nato pa počasi razkriva, kako je do tega prišlo.

"Vsaka od teh šestih knjig bi lahko zmagala," je v četrtek na novinarski predstavitvi v Londonu poudaril predsednik žirije Nick Barley.

Spodbuda, da bi se Britanci ozrli onkraj meja "svoje" književnosti

Z mednarodnim bookerjem v Veliki Britaniji od lani nagrajujejo posamična dela svetovnih avtorjev, ki so bila prevedena v angleščino in izdana v Veliki Britaniji. Pred tem so ga podeljevali bienalno za opus del še živečega avtorja, napisanih ali prevedenih v angleščino.

Nagrada znaša 50.000 funtov, nagrajeni avtor pa si znesek razdeli s prevajalcem. Poleg mednarodnega bookerja obstaja še nagrada man booker, ki pa jo podeljujejo proznim delom, prvotno izdanim v angleščini.

Lani je mednarodnega bookerja dobila južnokorejska pisateljica Han Kang za kratki, enigmatični roman The Vegetarian. Razdelila si jo je s prevajalko Deborah Smith.

