Arven Šakti Kralj Szomi, Izseki iz Čudežne dežele, 2018, giclée art print, 60 x 60 cm. Foto: Galerija Lek Arven Šakti Kralj Szomi, Izseki iz Čudežne dežele, 2018, giclée art print, 60 x 60 cm. Foto: Galerija Lek Arven Šakti Kralj Szomi, Izseki iz Čudežne dežele, 2018, giclée art print, 60 x 60 cm. Foto: Galerija Lek

Med resničnostjo in domišljijo: fotografski izseki iz Čudežne dežele

Razstava del Arven Šakti Kralj Szomi

6. marec 2018 ob 18:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na podobah, ki jih fotografinja Arven Šakti Kralj Szomi povezuje v naslov Izseki iz Čudežne dežele, kaže na stalno dvopolnost sveta in njegova nenehna prehajanja med lepim in grdim, realnostjo in domišljavo. V tem pogledu je, tako kot njene fotografije, podoben pravljici, prizorišču večnega spopada med temno in svetlo silo.

V tem prepoznava avtorica bistvo spoznanja, ozaveščanje ljudi pa je po njenem mnenju umetnikova dolžnost. V Galeriji Lek odpirajo razstavo fotografij, na katerih Arven Šakti podaja svoj pogled na takšen svet. V tem nastopajo ljudje, živali, pokrajina, arhitektura, elementi kulture in narave. V formi fotokolažev podaja tudi prostore, v katerih se srečujejo njeni spomini na otroštvo z dogodki iz sedanjosti. Izpovedna moč teh sestavljank je v povezanosti, v miselnih asociacijah, ki se sprožajo med njimi. "S tako zastavljenimi podobami izziva gledalca, ga priteguje k sodelovanju in vabi k odkritju njene čudežne dežele 'vsakdanjosti'," je v razstavni zloženki zapisal umetnostni zgodovinar in likovni kritik Iztok Premrov.

"Njene zgodbe imajo dinamično zasnovo z odprtim koncem. Ne želijo poučevati, ampak pričevati, z njimi avtorica uveljavlja vrsto svojih domislic, ki naj bi jih gledalci dopolnili še s svojimi. Umetnica se s svojimi deli giblje znotraj svojega zasebnega sveta, ki ga pred našimi očmi razgrinja z vrsto drobnih izpovedi in prispodob. In ker so jasne in vsem razumljive, jih lahko v trenutku sprejmemo ter se z njimi poistovetimo," še piše.

Najdeni trenutki v vsej svoji pristnosti

S svojim delom si prizadeva pokazati, kako univerzalen je medij fotografije in kako izpovedni sta lahko v svoji jasnosti enostavne in razpoznavne metafore. Za svoje fotografsko ustvarjanje avtorica trdi, da nastaja mimogrede in da ji sproti prinaša nove zgodbe, ki so umeščene v svoj prostor in imajo neko ozadje. Pravi, da gre za najdene trenutke, saj jih nikoli ne skuša kakor koli preurediti ali nastaviti. Prepričana je, da jo k tako intenzivni fotografski ustvarjalnosti spodbuja kar samo vizualno bogastvo sveta, saj v njem mimogrede naleti na vrsto zanimivih zgodb.

Arven Šakti Kralj Szomi se je rodila leta 1974 v Kranju. Leta 1996 je diplomirala iz umetnostne prakse in sodobne kritiške teorije pod mentorstvom Paula Busha in Jayne Parker na kolidžu Goldsmiths Univerze v Londonu. Leta 2007 je končala magistrski študij na oddelku za video pod mentorstvom Sreča Dragana in na oddelku za fotografijo pod mentorstvom Milana Pajka na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Od leta 2004 deluje kot vizualna umetnica na področju fotografije, videa, knjige umetnika, umetnostnega objekta in prostorske postavitve. Od leta 2004 je članica stanovskega združenja umetnikov ZDSLU. Deluje tudi kot univerzitetna predavateljica, članica strokovnih žirij in komisij ter prevajalka strokovnih besedil o umetnosti in oblikovanju iz slovenskega v angleški jezik. Živi in ustvarja v Mengšu.

Razstava njenih fotografij bo v Galeriji Lek na ogled do 13. aprila.

M. K.