Hilaire-Germain-Edgar Degas: Česanje, okoli 1896, olje na platnu, 114.3 x 146.7 cm, Narodna galerija, London. Foto: Narodna galerija, London. Hilaire-Germain-Edgar Degas: Ženska v kadi, okoli 1896-1901, pastel na papirju, 60.8 × 84.6 cm, Burrellova zbirka, Glasgow. Foto: CSG CIC Glasgow Museums Collection Hilaire-Germain-Edgar Degas: Baletke, okoli 1890-1900, olje na platnu, 72.5 x 73 cm, The National Gallery, London. Foto: Narodna galerija London Hilaire-Germain-Edgar Degas: Ruske plesalke, okoli 1899, pastel in oglje na papirju, 73 x 59.1 cm, Narodna galerija, London. Foto: Narodna galerija, London

Med risbo in barvo: stoletje od slovesa velikega Degasa

Razstava v Narodni galeriji v Londonu

22. september 2017 ob 19:52

London - MMC RTV SLO

Leta 1944 je mesto Glasgow prejelo sijajno darilo - premožen trgovec William Burrell se je odločil da rojstnemu kraju podari svojo bogato zbirko umetnin. Posebno dragocen del so pasteli francoskega impresionista Edgarja Degasa, ki so ob stoletnici slikarjeve smrti končno zapustili mesto.

Degasovi pasteli so se iz Burrellove zbirke začasno preselili v Narodno galerijo v London, ki je ta teden odprla razstavo Risba in barva: Degas iz Burrellove zbirke. Postavitev, ki bo na ogled do 7. maja prihodnje leto, so pripravili kot poklon ob stoletnici smrti enega ključnih predstavnikov francoske umetnosti 19. stoletja. William Burrell (1861–1958) je v dolgih letih zbirateljstva ustvaril zbirko 9.000 del, med katerimi so slike, kipi, tapiserije in vitraji. Poleg drugih umetnin obsega slikarski del eno najlepših zbirk Degasovih pastelov na svetu. V tej je najti dela iz vseh obdobij slikarjeve kariere, vsebinsko pa se sprehodijo po njegovih najljubših motivikah - med balerinami, konjskimi dirkami in v intimni svet žensk pri dnevni toaleti.

Christopher Riopelle, kustos za slikarstvo po letu 1800 v Narodni galeriji, je spomnil, da ima ustanova dolgo zgodovino ukvarjanje z Degasovo umetnostjo. "Zdaj imamo priložnost videti, kako se je William Burrell, najbolj znani britanski zasebni zbiralec Degasovih del, odzival na njegovo umetnost. Edinstvena zbirka pastelov bo obiskovalcem prinesla posebno odkritje," kustosove besede povzema portal Art Daily.

Iz Burrellove zbirke so v London poslali 13 pastelov, tri risbe in štiri oljna dela, v Narodni galeriji pa so ob ta postavili še nekatera Degasova dela iz lastne zbirke. Postavitev zaokrožajo še umetnine, ki so jih posodile druge galerije oziroma muzeji, pa tematsko in slogovno vstopajo v dialog z deli z Burrellovimi deli.

Od tradicionalnih zapovedi k neraziskanim potem

Edgar Degas (1834-1917) je spadal med tiste slikarje, ki so obrnili hrbet tedaj zapovedanemu akademskemu slikarstvu, vendar seveda le toliko, kolikor mu je narekoval klic po predrugačenju tradicionalnih motivik in tehnik, da je stopil proti moderni inv urbano življenje zazrti umetnosti. Na svojih delih je lovil tako utrinke iz življenja revnejših kot bogatejših slojev Pariza. K slednjim spadajo prizori elegantnih gledalcev konjskih tekem in baletk med vadbo, k prvim pa žanrski prizori žensk med likanjem.

Slikarja, ki se je na očetovo željo sprva šolal za odvetnika in pred poklicno preusmeritvijo k slikarstvu študij tudi končal, je gnala nenehna želja po eksperimentiranju z materiali. Navduševale ga je zlasti pastel, ki ga je vzljubil bolj kot olje. Svojo slikarsko vizijo je uresničeval s kombiniranjem različnih tehnik in materialov. Kot je bilo značilno tako rekoč za vse slikarje tistega časa sta ga zanimala tudi fotografija in japonsko ustvarjanje.

Dokončen umik k pastelu

Ne pozabimo, da pomenijo Degaseva pozna leta, ko je po prvih letih zaničevanja impresionizma slikar dosegel ugled v javnosti in med slikarji mlajše generacije pa postal svojevrstni idol, tudi čas, ko je umetnost doživela nov, nemara še večji preobrat proti modernizmu, s tem pa so barve dobivale vse bolj avtonomno vlogo. V obdobju tega novega pogleda na vlogo žarečih barv se je Degas še tesneje oklenil izraznih možnostih pastela. Vznemirjala ga je luminoznost pastelnih barv in spontanost nanosa, pa tudi krhkost samega materiala. V zadnjih letih, ko je počasi izgubljal vid, je slikar ustvaril izjemno silovita dela, ki so precej drugačna od tistega, kar so ustvarjali njegovi impresionistični kolegi.

Razstava v londonski Narodni galeriji deli Degasovo ustvarjanje v tri po sorodni motiviki povezane sklope. Poimenovali so jih Moderno življenje, Plesalke in Zasebni svetovi. Ne glede na motiviko odražajo slike Degasov inovativni pristop, ki ga postavitev skuša postaviti v zgodovinski kontekst, v katerem so dela nastala. Hkrati pa jih vzporeja tudi z ustreznim poglavjem slikarjevega življenja. Nekaj pozornosti je seveda namenjene tudi Burrellovi zbirki oziroma težnjam, ki jim je zbiralec sledil pri sestavljanju zbirke.

M. K.