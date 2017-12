Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Petra Preželj: Zasanjana, 2014, akril na platno, 50 x 40 cm. Foto: Galerija Lek Petra Preželj: Noč, 2008, praskanka, 21 x 32 cm. Foto: Galerija Lek Petra Preželj: Zamegljenost spomina, 2001, tuš na papirju, 15 x 21 cm. Foto: Galerija Lek Dodaj v

Med sanjami in bolečino – v fantazijskem svetu Petre Preželj

Razstava bo na ogled do 2. februarja

5. december 2017 ob 13:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slikarka in ilustratorka Petra Preželj nima skrivnosti, ki se jih ne bi upala izpovedati v svoji umetnosti. S svojimi fantazijskimi podobami sebi in gledalcu zastavlja vrsto vprašanj, na katere odgovarja z vso ustvarjalno predanostjo. Njen svet, poln sanjskih, a obenem otipljivih likov, kot so ribe, hobotnice, cvetlice in figure poudarjenih oči, postavljajo na ogled v ljubljanski Galeriji Lek.

Svet podob Petre Preželj je na videz motivno zapleten, saj se v njem vselej srečujeta resničnost in pravljičnost, stvarnost in sanjskost, tostranstvo in onstranstvo, je ob razstavi zapisal umetnostni zgodovinar in likovni kritik Iztok Premrov. Med vrsto teh nasprotujočih se motivnih prvin ni jasnih razmejitev, ampak sobivajo kot vzporedni svetovi, drug ob drugem in drug v drugem. "Slikarka je v vlogi brodnika, ki nas na svojem čolnu domišljije prevaža z ene strani reke življenja na drugo. Čeprav poskuša biti objektivna, ko komentira svet okoli sebe, hkrati v svojih podobah razgalja svoje subjektivno počutje in notranje doživljaje lastne občutljive psihe. Zapletene metafore konec koncev govorijo o njej sami, o njenih življenjskih izkušnjah in preizkušnjah, o doživljanju radosti in tudi trpljenja. Spretno jih nasloni na nenavadno bogat, izjemen in neponovljiv fantastičen figuralni svet. Človeški in živalski liki, izmišljena in pokvečena bitja, pravljične oziroma magične osebnosti so lahko s tega planeta ali morda s katerega drugega, ki 'ždi' v vzporednem vesolju," je ob razstavi še zapisal Premrov.

Veliko prvin njenih podob spremlja vtis trpkosti, celo grozljivosti, vendar slikarka zna kritično opazovati ta svet, ga preobraziti in očistiti. Izražanje svojih občutij polaga v barvo, poseže pa tudi po izraznosti črno-belih podob. Njene upodobitve delujejo kot likovni pogovor s seboj, odkrit in neposreden dialog, ki ga razgrne poglobitev v z metaforami in simboli nasičenih slike. Rdeča nit umetničinega ustvarjalnega procesa, je spontanost in neposrednosti, predajanje sprotnim impulzom, ki, kot zapiše Premrov, prihajajo iz njenih notranjih vzgibov in potrebe po likovnem samogovoru. "Morda bi lahko te njene likovne dosežke z določenega vidika celo označili kot izjemno občutene psihograme, ki jih slikarka med ustvarjalnim procesom s pomočjo čopiča in drugih risalnih pripomočkov izbrska iz globočin svoje duševnosti ter jih z vso iskrenostjo umesti v nastajajoče podobe in jim s tem vdahne smisel," še preberemo v zloženki razstave. Umetnica s svojim delom opozarja, delom opozarja, "da je naš svet zapleten, da posameznika spremlja vrsta različnih preizkušenj – od dobrih do slabih, od sanjsko prijetnih do skrajno bolečih."

Petra Preželj se je rodila leta 1975 v Ljubljani. Po končani Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani se je vpisala na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani, na oddelek Grafično oblikovanje, smer vizualne komunikacije, kjer je leta 2000 študij zaključila pri prof. Tomažu Kržišniku in prof. dr. Stanetu Berniku. Prejela je več študijskih štipendij za mladega perspektivnega avtorja, pa tudi nekaj priznanj - leta 2001 častno diplomo mednarodnega Zlatega peresa Beograd, 2004 pa na 6. slovenskem bienalu ilustracije pohvalo Hinka Smrekarja za izvirni likovni pristop. Od leta 2014 je članica društva ZDSLU, deluje na področju oblikovanja vidnih sporočil, ilustracije in slikarstva.

M. K.