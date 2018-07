Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jurij IV., tedaj sicer še princ regent, je hranil več romanov Jane Austen, nekatere tudi v več izvodih. Foto: Wikipedia Roman Razsodnost in rahločutnost je izšel leta 1811, že dva dneva pred začetkom uradne promocije dela, pa je izvod kupil bodoči kralj Jurij IV. Foto: Wikipedia Jane Austen ni skrivala svoje nenaklonjenosti do princa in njegove nezvestobe. Foto: Wikipedia Kralj Jurij IV. je imel po več izvodov del Jane Austen, v vsaki od rezidenc si je spravil vsaj eno njeno delo. Foto: Wikipedia Dodaj v

Med strastnimi bralci Jane Austen tudi človek, ki ga je avtorica posebej prezirala

Do konca na strani njegove prevarane žene

26. julij 2018 ob 17:56

Kot dokazuje račun, ki se je ohranil v Kraljevem arhivu Windsorskega gradu, je bil eden prvih kupcev romana Razsodnost in rahločutnost, če ne kar prvi, bodoči kralj Jurij IV., ironično, eden tistih mož, ki jih je pisateljica Jane Austen posebej prezirala. Tedanji regent princ je bil menda tudi sicer strasten bralec njenih del.

Na račun je med zbiranjem gradiva za svojo doktorsko disertacijo naletel Nicholas Foretek, podiplomski študent Univerze v Pensilvaniji, ki se ukvarja z tiski in publikacijami 18. stoletja. Na računu je po poročanju portala Guardian razvidno, da je tedaj še regent, po očetovi smrti pa kralj Jurij IV. kupil izvod Razsodnosti in rahločutnosti za 15 šilingov pri svojem knjigotržcu Becket & Porter. Posebej zanimiv je podatek, kdaj je kupil knjigo – 28. oktobra 1811, torej dva dni, preden je šel v javnost prvi oglas za nov roman.

Razsodnost in rahločutnost, ki velja danes za ene najbolj znanih romanesknih del britanske književnosti in je doživelo tudi kar nekaj filmskih in televizijskih priredb, ni bil takojšen uspeh. Prvi natis so razprodali šele poleti 1813 po seriji pozitivnih kritik.

Prvi dokumentiran nakup Jane Austen

"To je morda prva znana kupčija romana Jane Austen," je Foretek dejal ob predstavitvi svojega razkritja. Po njegovih besedah je družba Becket & Porter princu dostavljala veliko število knjig in je najverjetneje dobro poznala njegov okus. Študent je našel še več računov, ki vsi pričajo o njegovi naklonjenosti leposlovju. Na računu, ki omenja knjigo Jane Austen, so navedena še naslovi, ki se sicer niso ravno zapisale med literarne klasike, med drugim Monk’s Daughter (menihova hči), Capricious Mother (Muhasta mati) in Sicilian Mysteries (Sicilijanske skrivnosti).

Biografija, ki je izšla nedolgo po njegovi smrti, omenja Jurija IV. kot nekoga, ki je več prispeval k demoralizaciji družbe kot katerikoli drugi princ v zgodovini. Njegova naklonjenost romanom Jane Austen ni bila nobena skrivnost. Pisateljičin nečak je leta 1869 v tetinih spominih zapisal, da je avtorica to vedela, saj ji je prinčev zdravnik pripovedoval, kako zelo občuduje njene roman. Princ jih je menda redno prebiral in hranil izvod njenih knjig v vsaki svoji rezidenci.

Princ, ki ga pisateljica ni prenesla

Pisateljici so celo sporočili, da sme naslednji roman posvetiti prav princu. Vendar naklonjenost ni bila vzajemna. Jane Austen se je potem, ko so leta 1813 na dan prišle prinčeve ljubezenske afere, jasno postavila na stran prevarane žene. "Uboga ženska. Do konca jo bom podpirala, ker je ženska in ker sovražim njenega moža," je zapisala. Roman Emma je sicer leta 1815 zares posvetila princu, vendar se pri tem ni vzdržala sarkastične note.

Princ regent, ki je postal kralj leta 1820, je 1813 ob še enem izvodu Razsodnosti in rahločutnosti kupil tudi dva izvoda romana Prevzetost in pristranost, leta 1814 pa še Mansfield park. Hranil je tudi Emmo s pisateljičinim sarkastičnim posvetilom in Northangersko opatijo. Direktorica centra umetnosti in znanosti na Univerzi Williama in Mary Sarah Glosson pravi, da gre za sijajno odkritje. "Tovrstni biseri, kot so najstarejši dokumentirani nakupi romanov, nam pomagajo sestaviti sliko o tem, kako se je širila priljubljenost del Jane Austen."

